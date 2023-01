A Thousand and One remporte le Grand Prix du jury au Festival Sundance 

Le drame A Thousand and One, premier long métrage de la réalisatrice américaine A.V. Rockwell, a remporté le Grand Prix du jury dans la catégorie des fictions américaines au Festival du film Sundance. Le documentaire 20 Days in Mariupol, tourné en Ukraine à l’aube de l’invasion russe, a de son côté été sacré meilleur documentaire international par le public.

Les lauréates et les lauréats du festival ont été dévoilés vendredi après-midi lors d’une cérémonie de remise de prix à Park City, dans l’Utah, où se tenait pour une 39e année la grand-messe américaine du cinéma indépendant.

A Thousand and One, écrit et réalisé par A.V. Rockwell, suit l’histoire d’Inez, une femme démunie qui kidnappe son fils de 6 ans, envoyé en famille d’accueil, afin de bâtir un nouvel avenir avec lui dans le New York des années 1990. Inez et Terry tentent ainsi de survivre dans une ville qui s'embourgeoise, terrorisés à l’idée que le secret qui les unit puisse détruire leur nouvelle vie.

Immersion dans les premiers jours de l’invasion de l’Ukraine

Le documentaire 20 Days in Mariupol raconte à hauteur d’homme les premiers jours de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, dans la ville assiégée de Marioupol. Il est basé sur 30 heures d’enregistrements vidéo captés par le photojournaliste Mstyslav Tchernov et ses collègues de l’Associated Press avant leur extraction du pays.

Parmi les autres productions primées vendredi, on compte notamment Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, lauréat du Grand Prix du jury dans la catégorie des documentaires américains.

Le film de Michèle Stephenson et Joe Brewster raconte la vie et l'œuvre de l’écrivaine américaine Nikki Giovanni, une des figures du Black Arts Movement et une militante du mouvement américain des droits civiques.

Les autres Grand Prix du jury ont été remis aux films Scrapper (fictions internationales) et The Eternal Memory (documentaires internationaux). Les autres films primés par le public sont The Persian Version (fictions américaines), Beyond Utopia (documentaires américains) et Shayda (fictions internationales).

Le festival, qui se tenait en présentiel pour la première fois depuis 2020, a présenté 111 longs métrages et 64 courts métrages en première. Plus des trois quarts des films sont offerts sur le site de Sundance jusqu'à dimanche.