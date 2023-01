François Legault vante une fois de plus les vertus de l’aluminium vert

Le premier ministre du Québec, François Legault, croit que les alumineries vont dans la bonne direction en misant sur la production d'aluminium sans émission de gaz à effet de serre. Il espère que le Québec tirera avantage de prix plus élevés pour de l’aluminium dit vert.

Si toute la planète embarque, puis il faut qu’elle embarque à décarboner la planète, il va y avoir un prix d'associé à l'aluminium vert. Quand? Combien, cinq ans, dix ans? il faut garder ça en tête aussi. Puis nous ce qu'on veut, c'est des projets comme Elysis qui vont vers l'aluminium vert, mais c'est tout ça qu'il faut regarder à l'avenir , a-t-il dit lors d’un point de presse à la sortie du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ) à Laval.

L'aluminium vert est une expression signifiant que sa production a moins d'impact sur l'environnement que les procédés traditionnels. Comme l'énergie est à la base du procédé, le fait d'utiliser du charbon ou du gaz naturel est plus polluant qu'utiliser de l'hydroélectricité comme au Québec. La technologie Elysis va un pas plus loin, en éliminant l'émission de gaz à effet de serre lors de la fabrication de l'aluminium.

Elysis est une coentreprise formée de Rio Tinto et Alcoa, financée par Québec et Ottawa.

De l'électricité plus chère?

Le premier ministre a estimé vendredi que les gouvernements précédents n’avaient peut-être pas pris la meilleure décision quand le prix de l’électricité vendue aux alumineries a été ajusté à la baisse en fonction du prix de l’aluminium. Cette information avait été révélée par La Presse.

Invité à savoir s’il était possible de plutôt vendre plus cher l’électricité si les alumineries québécoises bénéficient d’un prix plus élevé pour l’aluminium vert, il n’a pas fermé la porte.

L'usine de Rio Tinto d'Alma Photo : Radio-Canada

Quand les gouvernements avant moi ont décidé d'ajuster plutôt dans l'autre sens le prix de l'électricité en fonction du prix de l'aluminium, bien c'était créatif. Là, il y a peut-être moyen d'être créatif quand une entreprise vient aider à décarboner le Québec, mais même plus que ça à décarboner la planète , a-t-il poursuivi.

Il a cependant ajouté qu’il y avait un contexte particulier à l’époque, notamment en 2018, et que le prix de l’aluminium était alors bas et que les menaces de fermetures étaient présentes.

Le chef de la CAQ a aussi rappelé l'importance des alumineries dans l'économie des régions.

Des investissements attendus

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des investissements sont attendus du côté de Rio Tinto, notamment pour l’ajout de cuves AP60 à Arvida.

Lors d’une visite récente dans la région, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, avait aussi vanté les mérites du procédé Elysis. Il avait aussi mentionné qu’il était ouvert à fournir des blocs d’énergie à toute entreprise qui crée de la richesse.

Rappelons que Rio Tinto possède ses propres centrales hydroélectriques au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en raison de droits hydrauliques sur les rivières Péribonka et Saguenay. L'entreprise Alcan, que Rio Tinto a achetée en 2007, avait pu en garder la propriété lors de la nationalisation des barrages dans les années 60.