Des CPE madelinots se tournent vers le recrutement international

Le CPE -Bureau coordonnateur Chez ma tante participera à une mission de recrutement à Marrakech, au Maroc, du 15 au 20 février pour tenter de recruter du personnel.

« Malgré les affichages qu’on a faits, on ne reçoit pas de candidatures. On a dû se tourner vers l’international. » — Une citation de Mélanie Bernard, directrice générale intérimaire du CPE-BC Chez ma tante

Le CPE Chez ma tante gère trois installations pour un total de 107 places. Toutefois, 47 de ces places ne sont actuellement pas disponibles pour les enfants, faute de main-d’œuvre.

L’établissement n’est plus en mesure d’accueillir des enfants dans l’installation des Élymes (34 places) et n’a jamais pu ouvrir son point de service à la Résidence Plaisance (13 places).

Anciennement une garderie privée, les Élymes est désormais sous la gouverne du CPE-BC Chez ma tante, mais l'organisme a dû fermer l'installation, faute d'éducatrices. (Photo d'archives) Photo : Alexandra Rioux

La directrice générale intérimaire du CPE précise que la situation est aussi très fragile dans l'installation de Fatima qui demeure ouverte.

Les éducatrices remplaçantes sont rendues à l’horaire chaque semaine, donc notre liste de remplacement est vide , explique Mélanie Bernard. On n’a parfois d’autre choix que de faire des bris de service en fermant des groupes.

Mme Bernard estime qu’elle aurait besoin d'embaucher 15 éducatrices pour combler tous ses besoins dans ses trois installations.

En plus des places non disponibles en installations faute de main-d'oeuvre, de nombreux services de garde en milieu familial ont fermé leurs portes dans l'archipel dans les dernières années. (Photo d'archives) Photo : Sandrine Miousse

Elle croit toutefois qu’il n’est pas réaliste de pourvoir tous ces postes à court terme avec des candidatures marocaines.

On ne se le cachera pas, aller recruter des gens à l’étranger, ça demande beaucoup de travail , admet Mme Bernard. On ne peut pas aller chercher 10 ou 15 Marocaines d’un coup et les intégrer adéquatement dans la communauté. On va probablement y aller avec cinq pour commencer, mais ça reste à confirmer.

Probablement que l’installation des Élymes va ouvrir partiellement, on ne pourra pas ouvrir 34 places d’un coup , ajoute-t-elle. Notre objectif c’est de rouvrir 2 ou 3 groupes en septembre.

D'autres entreprises madeliniennes vont également participer à la mission de recrutement au Maroc en février.

Une mission de recrutement en France

De son côté, le CPE de l'Est, qui ouvrira bientôt une installation de 21 places à Grosse-Île, a participé en décembre à une mission de recrutement organisée par le gouvernement du Québec en France.

Lolita Alborghetti, coordonnatrice des ressources humaines pour l’organisme porteur du projet, le Council for Anglophone Magdalen Islanders (CAMI), s’est rendue à Paris pour tenter de recruter deux des quatre éducateurs nécessaires à l'ouverture du CPE de l’Est.

La coordonnatrice des ressources humaines du CAMI, Lolita Alborghetti, a participé à la mission de recrutement en France. Photo : Gracieuseté: Lolita Alborghetti

Deux personnes se sont montrées intéressées, mais les embauches ne sont pas encore officialisées.

C'est encore en processus , explique Mme Alborghetti. Une personne nous a déjà répondu positivement, on est en attente pour l’autre, mais il y a énormément de démarches à effectuer, alors pour l'instant ce n'est pas encore finalisé.

Le CPE de l’Est espère pouvoir accueillir les enfants d’ici l’automne dans son installation qui sera aménagé à même le bâtiment de l’hôtel de ville de Grosse-Île. Des travaux de mises aux normes devront être faits dans les prochains mois.

D'autres démarches de recrutement à l’échelle régionale

En plus des efforts de recrutement international, d’autres actions seront aussi menées par les trois centre de la petite enfance du territoire madelinots pour tenter de trouver du personnel.

On s’est concerté avant les fêtes, tous les CPE du milieu, pour déterminer différentes pistes d’actions pour recruter à court, moyen et long terme , explique le coordonnateur de la Stratégie d’attractions des personnes, Alexandre Bessette.

« On travaille sur une campagne de promotion numérique territoriale pour l’ensemble des CPE qui devrait durer 1 à 2 mois. On va travailler tout le monde ensemble comme tous ont le même enjeu. » — Une citation de Alexandre Bessette, coordonnateur de la Stratégie d’attractions des personnes

On fait aussi des démarches aux Îles-de-la-Madeleine, il y a aussi un cégep dans la province qui a été approché pour faire de la promotion , ajoute la directrice du CPE Chez ma tante, Mélanie Bernard.

Alexandre Bessette croit qu’il n’existe pas une seule recette miracle pour trouver du personnel. On va essayer de mettre en place plusieurs options , indique-t-il.

M. Bessette se dit emballé par la participation des CPE madelinots à des missions internationales. Il rappelle que la Communauté maritime des Îles a récemment mis sur pied une structure d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes qui facilitera l’arrivée des personnes recrutées à l’étranger.

Selon une étude mise à jour en 2021, il manquerait 138 places en garderie sur le territoire madelinot.