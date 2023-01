Fringe, l’expo immersive sur le convoi des camionneurs de Paul Ozzello

J’étais très appréhensif de venir pour ma sécurité, parce que j’entendais souvent, dans les médias, que les camionneurs étaient extrêmement violents et des extrémistes , se souvient le photographe.

Il soutient avoir été témoin d’une situation complètement différente sur le terrain, lorsqu’il est allé à leur rencontre pour capter leur quotidien, la première semaine. Tout le monde était quasiment comme sur le party. Ça m'a fait un peu penser à Woodstock : tout le monde était festif et souriant et se disait bonjour , fait-il valoir.

Paul Ozzello côtoie la photographie depuis l'âge de 13 ans. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

À la galerie Art+, sise rue Sussex, l’idée de revenir ainsi sur ces trois semaines un peu dérangeantes a été jugée intéressante.

Présenter cette exposition est un peu paradoxal, mais en tant que directeur artistique, j'essaie de ne pas regarder le côté politique ou le petit côté scandaleux qu’on pourrait voir. Je regarde la beauté des photos , souligne Dominik Sokolowski.

Pour ce dernier, l’objectif de cette exposition est d’entamer un vrai dialogue sur la liberté de manifester et discuter du caractère pacifique à adopter lors des manifestations.

L’art est fait pour réveiller, en fin de compte, une discussion et je pense que c'est le but. Le dialogue est ouvert et on invite les gens à venir partager nos opinions , indique M. Sokolowski.

Un format bien pensé

Le directeur artistique de la galerie a également été séduit par le format polaroïd et intime choisi par Paul Ozzello. Le petit côté imparfait qu’on voit sur les bordures, comme les traces d’eau et du froid, donne un côté humain à la chose. C’est un photoreportage spontané, unique et réfléchi , explique-t-il.

Une partie des photos a été signée par les camionneurs tandis que l’autre illustre des camions avec des slogans. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Dominik Sokolowski ajoute avoir donné au photographe la liberté de choisir ses pièces. On n’a pas censuré de photos. Paul a choisi ce qu’il voulait. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus dérangeantes que d’autres, qui sont drôles. Elles sont juste belles par la photo , mentionne-t-il.

Pour Paul Ozzello, le format polaroïd cadrait parfaitement avec le décor des camionneurs. Il y avait plein de vieux camions qui sortaient des années 1970 et 1980, tous pimpés avec de grosses pointes qui sortaient des roues. C’était un look assez particulier dans le résultat final du polaroid , ajoute-t-il.

Pour son exposition, l’artiste a choisi 42 photos coups de cœur divisé en deux catégories. La moitié sont signées par les camionneurs, souvent avec un petit message, et les autres sont des photos de camions avec beaucoup de slogans que je trouvais rigolos , affirme-t-il.

Fringe est une exposition de 42 photos du photographe Paul Ozzello sur le convoi des camionneurs. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Une expérience et un retour nuancés

Pendant la manifestation, qu’il considère avoir été un peu trop longue, Paul Ozzello dit avoir rencontré plusieurs types de personnes. Étonnamment, j’ai vu des [passants] dans la rue qui [s'adressaient aux camionneurs en criant] et qui leur crachaient dessus, mais en général, je trouve qu’ils [les passants] étaient très respectueux , fait-savoir.

« On a tous eu peur, de la COVID pour certains, ou du vaccin pour d’autres, mais au fond il n’y avait personne de méchant dans tout ça. » — Une citation de Paul Ozzello, artiste photographe

Sa démarche a suscité des retours positifs et des commentaires désagréables. Il invite les gens à venir avec un esprit ouvert , à la galerie.

Je pense qu’il faut voir ça comme un moment historique pour le Canada et passer à autre chose , conclut-il.

Avec les informations de Marie-Ève DuSablon