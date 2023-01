Reprise des activités au bloc opératoire de Sainte-Anne-des-Monts dès la semaine prochaine

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a confirmé jeudi, lors de la rencontre du conseil d’administration, que le service du bloc opératoire a repris depuis quelques jours pour traiter les chirurgies urgentes.

L’organisation indique que la reprise complète du programme opératoire pourra se faire la semaine prochaine, soit le 31 janvier ou le 1er février.

La directrice des services professionnels au CISSS de la Gaspésie, Nathalie Guilbeault, explique que cette reprise graduelle, en trois étapes, est essentielle pour relancer les activités au bloc opératoire.

Il y a eu une première étape où on faisait les urgences majeures et vitales, explique-t-elle. Ensuite, comme c’est le cas actuellement, on est en reprise pour les chirurgies urgentes.

« La prochaine étape va être la reprise du programme normal, ce qui veut dire la prise en charge des chirurgies qui ont été prévues au calendrier et qui sont non urgentes. » — Une citation de Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels au CISSS de la Gaspésie

Il y a des préparations, il y a des examens à faire, donc il y a un délai avant de repartir un programme opératoire , précise le pdg du CISSS , Martin Pelletier.

Le CISSS explique les nombreuses ruptures de service du bloc opératoire à Sainte-Anne-des-Monts par un manque et une difficulté de rétention de main-d’œuvre.

M. Pelletier indique également que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a été avisé de la situation dans un cas comme celui-ci, qui touche des services à la population.

Le CISSS de la Gaspésie est porteur de la décision, mais aussi des mesures mises en place pour consolider le service, avec le soutien du ministère, ajoute-t-il. On s’assure que le ministère comprend la situation et qu’il va nous soutenir là-dedans. C’est simplement une question d’entraide avec le MSSS .

Des ruptures de service qui sèment l’inquiétude

Durant la période de questions du public à la rencontre du conseil d’administration, une résidente de Sainte-Anne-des-Monts a manifesté son inquiétude quant à ces ruptures de service répétitives.

C’est grave et il ne faudrait surtout pas perdre des intervenants de qualité. On ne peut pas passer ça sous silence , a déploré Michelle Lauzon.

L’Annemontoise a également affirmé, lors de cette même période de questions, que le climat de travail a joué un rôle important dans la pénurie de personnel ayant conduit à la fermeture du bloc opératoire .

Martin Pelletier s’est quant à lui gardé une réserve sur tout commentaire à ce propos.

C’est vraiment une situation multifactorielle avec des conditions complexes et je ne veux pas entrer dans les détails pour ne pas causer de préjudice à qui que ce soit , affirme-t-il.

Au moment de l'écriture de ces lignes, Radio-Canada n’avait pu vérifier les allégations de Mme Lauzon.