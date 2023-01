L’Université des Premières Nations du Canada en Saskatchewan va bientôt s’agrandir

Le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada investissent plus de deux millions de dollars à l'Université des Premières Nations du Canada pour la construction et le développement de son quatrième campus, situé près de la ville de St. Louis, à environ 30 kilomètres au sud de Prince Albert.

Cet investissement fait partie d'un financement conjoint des deux gouvernements de plus de 19,7 millions de dollars pour 25 projets d'infrastructure dans la province.

Le site qui s’étend sur 22 acres, soit 8 hectares, est déjà utilisé par les étudiants et sert de lieu d'enseignement et d'apprentissage autochtone en plein air.

Selon la présidente de l’Université des Premières Nations du Canada, Jacqueline Ottmann, ce fonds va permettre à l'Université de mettre en place des infrastructures pour l'eau et les eaux usées, et surtout de construire des cabanes, des douches et des toilettes.

Nous avons besoin de petits logements pour nos aînés afin de nous assurer qu'ils sont en bonne santé et en sécurité, et que nous contribuons à leur confort , déclare Jacqueline Ottmann.

« Cet investissement est une démonstration de réconciliation. Plus spécifiquement, de réconciliation économique et de souveraineté en matière d'éducation. » — Une citation de Jacqueline Ottmann, présidente de l’Université des Premières Nations.

Il n'y a vraiment pas grand-chose ici. Nos étudiants, nos aînés et nos professeurs se sont engagés dans l'enseignement et l'apprentissage culturel au cours des dernières années. Nous avons donc besoin de l'essentiel , ajoute-t-elle, soulignant que cette rénovation pourrait prendre un certain temps..

Selon Jacqueline Ottmann, le campus comprendra également une hutte de sudation permanente.

Dans un communiqué, le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc précise que le gouvernement fédéral va continuer à soutenir les communautés rurales et autochtones de la Saskatchewan.

Les investissements annoncés aujourd’hui [vendredi ] créeront des possibilités pour les Saskatchewanais de bâtir un meilleur avenir pour eux-mêmes, leurs familles et leurs collectivités , indique le communiqué.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti