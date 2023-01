Masham perd son unique épicerie

Après 41 ans de bons et loyaux services, l’Alimentation Pilon ferme définitivement ses portes ce dimanche. Dans la communauté de Masham, à La Pêche en Outaouais, les citoyens attristés s'inquiètent de la fermeture du seul établissement du genre dans le secteur.

Alors que l’Alimentation Pilon a ouvert ses portes en 1980, le temps est à présent venu de passer à autre chose et de profiter en famille pour la gérante de l’établissement, Carole Pilon. C’est un commerce familial, nous avons pris la décision en famille , tient-elle à préciser.

Ce 29 janvier 2023 s'inscrit ainsi comme le point final d’une histoire commencée par le propriétaire actuel de l'épicerie, Lucien Pilon, il y a plus de quatre décennies.

Carole Pilon, gérante de l'Alimentation Pilon à Masham Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

Plusieurs raisons sont à l’origine du choix de la famille Pilon, parmi lesquelles, l'âge avancé des propriétaires.

[Nous travaillons] sept jours par semaine, 365 jours par année, excepté cinq jours de vacances , détaille le propriétaire, qui avoue être particulièrement fatigué après toutes ces années.

La gérante identifie, de plus, la pénurie de main-d'œuvre comme une des causes ayant mené à la fermeture. Tout comme la pandémie, qui aurait, quant à elle, impacté directement les finances de l’établissement familial.

« Lorsqu’on est une petite entreprise, qu’un client rentre chez nous, qu’on a pas le produit qu’il désire et qu’on l’envoie à notre compétition, [...] on ne peut pas faire ça longtemps. » — Une citation de Carole Pilon, gérante de l’Alimentation Pilon

Le manque d'approvisionnement causé par la restriction des activités due à la pandémie serait ainsi responsable d’une baisse de la variété des produits de l’épicerie, ceci poussant les clients vers la concurrence.

Entre tristesse et inquiétude

Le maire de La Pêche, Guillaume Lamoureux, s'est dit attristé par la fermeture de l'Alimentation Pilon, même s’il comprend la situation. C’est une épicerie de quartier, c’est une institution à La Pêche, donc cela nous fait de la peine, c’est clair .

Fidèle client de l’épicerie depuis presque 15 ans, Doug Parker pense de son côté que cette fermeture va mettre une pression importante sur la communauté de Masham. En effet, il s'agissait de la seule épicerie dans le secteur.

Pour lui, l’ouverture du supermarché de Farm Point, à Chelsea, a joué un rôle conséquent dans la dégradation de la situation financière de l’épicerie familiale évoquée par Mme Pilon.

M. Lamoureux souligne également la difficulté des petites entreprises à affronter la situation économique actuelle. Tout comme la famille Pilon, il estime, de plus, que la pénurie de personnel et les difficultés liées à l'approvisionnement sont en cause.

Le maire de La Pêche, Guillaume Lamoureux Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

Les résidents de la communauté devront maintenant parcourir plus de 20 kilomètres aller-retour pour faire leur épicerie. M. Parker en déduit qu’il faudra désormais additionner le prix du carburant à ceux des aliments sur la facture.

De son côté, le maire de La Pêche assure être conscient des difficultés rencontrées par les citoyens et de la nécessité de repenser leurs habitudes de vie suite à cette fermeture. Il estime toutefois chanceuse la municipalité, du fait de sa proximité avec certains centres commerciaux.

Le maire espère que la situation est temporaire. Il remarque d’ailleurs que si certains commerces ferment dans la municipalité, d’autres ouvrent ou sont repris.

Mme Pilon souligne finalement sa peine concernant la fermeture de son Alimentation. C’est sûr que nous aimons travailler ici, nous aimons nos clients, ils vont nous manquer .

Avec les informations de Mohamed Tiéné