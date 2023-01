Après avoir été refoulée d’un hôpital, une Saskatchewanaise donne naissance à domicile

Tout débute le 20 décembre dernier lorsque la jeune femme commence à avoir des contractions irrégulières. Elle et son mari décident donc de faire le trajet de 45 minutes jusqu'à l'hôpital.

Ils m'ont demandé d'aller faire du magasinage ou d'aller dîner, car tout semblait bien aller, mais mes contractions étaient toujours aussi fortes , raconte la femme de 28 ans.

Le couple va donc se promener dans le centre commercial de la ville, mais l'intensité des contractions pousse Tara Luce et son conjoint à retourner à l'hôpital quelques heures plus tard. Or, là encore, on leur dit de rentrer chez eux.

Mes contractions étaient espacées de six à huit minutes. Quand ils m'ont examinée, je n'étais dilatée que de trois centimètres. On m'a demandé de rentrer à la maison ou d’aller à l'hôtel , se rappelle Tara Luce. Mes contractions me faisaient extrêmement mal alors nous avons pris la décision d'aller chez ma mère, à Yorkton.

Malgré un bain chaud pour tenter de se calmer, les contractions de la jeune femme gagnent en intensité.

J'étais étendue sur le sol de la chambre pour me relaxer quand tout d'un coup, j'ai eu très mal. J'ai dit à mon mari d'appeler le 911.

Quelques minutes plus tard, elle perdait ses eaux.

Or, comme les ambulanciers étaient occupés avec un autre appel, ils n'ont pas pu se rendre directement au chevet de Tara Luce.

Même si les ambulanciers avaient été disponibles, je doute qu'ils aient eu le temps de se rendre. Tout s'est passé tellement vite! , raconte le conjoint de Tara, Mitchell Luce.

Malgré le stress, un opérateur du 911 a su le guider à travers les diverses étapes, de l'accouchement à la coupe du cordon ombilical.

Au moment où les ambulanciers sont arrivés, Tara Luce avait déjà donné naissance, soit moins de deux heures après s'être faite refoulée de l'hôpital.

Une fois sur place, les ambulanciers ont aidé Tara Luce à délivrer le placenta puis ils ont emmené la mère et l'enfant à l'hôpital pour des examens de contrôle. Photo : Mitchell Luce

Je tremblais et je suis resté en état de choc jusqu'au lendemain. Si l'hôpital nous avait gardés deux ou trois heures de plus, cela aurait fait une énorme différence. Or, en ne le faisant pas, nous avons presque vécu un cauchemar , se désole Mitchell Luce.

Un peu plus tard, le couple a reçu une facture de 750 $ pour couvrir les frais de l'ambulance. Tara et Mitchell Luce reconnaisse toutefois que le ministère de la Santé s'est ensuite excusé pour le traitement qu'ils ont reçu. La moitié des frais ambulanciers a par la suite été annulée.

La famille recevra une facture pour un seul patient (la mère). Le ministère de la Santé financera le coût du deuxième patient (le bébé) , peut-on lire dans un communiqué du ministère de la Santé.

Ce dernier explique que cette réduction du coût est basée sur une politique d'équité envers une famille qui vit une urgence liée à une naissance ou à un post-partum, en vigueur depuis le 31 mars 2014.

Bien que la famille aimerait choisir un autre établissement de soins pour les enfants, Tara Luce explique que le manque de services de santé dans la région les en empêche. Photo : Mitchell Luce

Le couple se dit désolé de ne pas avoir reçu d'excuses de la part de l'Hôpital régional de Yorkton.

Bien que la famille aimerait choisir un autre établissement de soins pour leurs enfants, Tara Luce explique que le manque de services de santé dans la région les en empêche.

Contacté par Radio-Canada, l'Hôpital régional de Yorkton s'est refusé à tout commentaire.

Avec les informations de Pratyush Dayal