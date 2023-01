La Ville d’Ottawa doit encore recouvrer 141 000 $ en contraventions depuis le convoi

Un an après l'arrivée à Ottawa du convoi des camionneurs, la Ville affirme qu'environ la moitié de la valeur de toutes les contraventions distribuées lors de ces manifestations a été reçue jusqu'ici.

Entre le 28 janvier et le 18 février 2022, les autorités ont distribué à Ottawa 3812 contraventions municipales pour stationnement interdit et 318 avis d'infraction provinciale pour stationnement illégal, y compris sur des propriétés privées et dans des zones de stationnement interdit.

Ces amendes totalisent 320 545 $, mais un peu plus de 141 000 $ sont encore à recouvrer.

Les amendes impayées peuvent entraîner un refus d'immatriculation, mais elles peuvent aussi être transférées à la facture de taxe foncière, saisies sur le salaire ou renvoyées à une agence de recouvrement, bien qu'il ne soit pas certain si la Ville d'Ottawa a adopté l'une de ces mesures.

Ces manifestations de près de trois semaines ont coûté environ 7 millions $ à la Ville d'Ottawa et 55 millions $ à la police municipale.

Les manifestants qui ont bloqué les rues du centre-ville de la capitale voulaient marquer leur opposition aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 et plus généralement au gouvernement libéral de Justin Trudeau.

La Ville d'Ottawa a demandé au gouvernement fédéral de prendre en charge ces dépenses extraordinaires, mais aucune annonce n'a été faite jusqu'ici.