Menaces envers les écoles : la GRC du Manitoba fait appel à Interpol

La Gendarmerie royale Canada au Manitoba travaille avec la police américaine et Interpol, une organisation policière internationale, après une série d'appels menaçants à des écoles du sud du Manitoba. Sept écoles de la Division scolaire de Hanover ont été fermées par précaution vendredi.

Toutes les écoles de Steinbach, à environ 50 kilomètres au sud-est de Winnipeg, et l'école à Kleefeld ont été fermées aux élèves et au personnel vendredi, a indiqué la surintendante de la Division scolaire, Shelley Amos, dans une déclaration publiée jeudi sur le site web de la Division scolaire jeudi soir. Environ 4700 élèves sont touchés.

Selon un porte-parole de la GRC , le sergent Paul Manaigre, la plus récente menace a été proférée vers 15 h 25 jeudi contre l'École Clearspring à Steinbach et contre l'École secondaire régionale de Steinbach. Quatre appels menaçants concernent l'École Clearspring.

Vendredi dernier, l'école Clearspring a fermé ses portes après avoir reçu sa deuxième menace en lien avec des armes à feu en autant de jours. Toutes les deux étaient liées à un numéro au sud de la frontière.

Une école de la maternelle à la huitième année de Kleefeld a aussi été menacée, mercredi, par le biais d'un message vocal. Kleefeld est situé à environ 20 kilomètres à l'ouest de Steinbach.

Nous pensons qu'il s'agit de la même personne [qui a passé les appels cette semaine et la semaine dernière], et nous avons été en contact avec la sécurité intérieure des États-Unis et Interpol , a écrit le sergent Paul Manaigre dans un courriel vendredi.

C'était les mêmes menaces, peut-être avec des fusils ou une bombe , a-t-il dit en entrevue à Radio-Canada, vendredi.

Bien qu'ils aient déterminé que les appels proviennent d'un numéro américain, les enquêteurs n'ont pas encore été en mesure de trouver l'emplacement de la personne qui fait les appels, a-t-il ajouté.

La GRC a enquêté sur les menaces proférées la semaine dernière et a déterminé qu'elles n'étaient pas crédibles.

La GRC et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis ont dépisté le numéro en question. Il a été relié à une propriété de Menasha, dans l'État du Wisconsin, mais la police locale ne croit pas que ses propriétaires soient impliqués.

L'appelant aurait utilisé un service d'appel par Internet pour dissimuler son emplacement, selon le sergent Manaigre. Les enquêteurs pensent tout de même que l'appel provenait des États-Unis.

Paul Manaigre note que la GRC est en contact avec la Division scolaire de Hanover pour s'assurer que les dirigeants prennent des décisions éclairées à la lumière des plus récentes menaces.

Chris Goertzen, un père de deux enfants touchés par ces fermetures d'école, n'est pas trop inquiet de la situation, mais espère que le tout se règle rapidement. Pour l'un de ses fils, il s'agit du 3e jour sans école depuis la semaine dernière.

Il reçoit de l'aide de sa famille pour s'occuper de ses enfants pendant cette période.

C'est frustrant d'avoir cette situation. On sait que la Division scolaire travaille fort avec la GRC pour régler la situation. Mais en même temps nos enfants manquent leur éducation, manquent leurs amis. Pour beaucoup d'enfants c'est aussi stressant , indique-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Chris Goertzen a des enfants qui sont touchés par la fermeture d'écoles dans le sud-est du Manitoba, en raison de menaces proférées envers les établissements. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Il raconte que ses enfants comprennent la différence entre une menace imminente et une menace potentielle, mais que ce n'est peut-être pas le cas de tous.

Une mère d’élève, Laura Wieler, se dit heureuse que ses enfants puissent continuer l'apprentissage à distance, dans cette situation.

J'en suis au point où je préfère que mes enfants soient en sécurité à la maison.Oui, il y a des chances que ce soit un canular, mais si c'est réel, au moins la Division scolaire pense à la sécurité et elle essaie de prévenir.

Environ 4700 élèves sont touchés par ces fermetures préventive, indique la Division scolaire Hanover.

CBC a demandé plus d'informations au département de la Sécurité intérieure des États-Unis et Interpol, mais n'a pas reçu de réponse au moment de publier.

Une personne qui fait des appels menaçants pourrait être accusée de proférer des menaces, de méfait et de méfait public si les fausses menaces déclenchent une enquête de police, indique le sergent Paul Manaigre.

Avec des informations de Karen Pauls, de Jérémie Bergeron et de Catherine Moreau