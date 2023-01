Archambault annonce la fermeture de son magasin de la rue Berri 

Le Groupe Archambault a annoncé vendredi la fermeture définitive de son magasin situé à l’angle des rues Berri et Sainte-Catherine Est, à Montréal. Le commerce reconnu pour son imposante enseigne verticale restera ouvert jusqu’en juin 2023.

La nouvelle a été annoncée aux membres du personnel du magasin vendredi matin. La direction a soutenu dans un communiqué qu’elle ne pouvait plus ignorer la détérioration croissante des perspectives commerciales dans le secteur de la Place Émilie-Gamelin .

Une analyse interne approfondie a révélé que l'évolution du tissu urbain dans le secteur de la Place Émilie-Gamelin, conjuguée à l'évolution des habitudes des consommateurs, ne permet plus de rentabiliser l'exploitation commerciale du Archambault Berri, en dépit d'investissements importants réalisés au cours des dernières années. a expliqué Floriane Claveau, directrice des communications de Groupe Archambault.

Le Groupe Archambault affirme également avoir tenu compte, dans sa décision, des impacts majeurs des chantiers de construction, qui se multiplient dans cette partie de la ville.

Avec les années, ce secteur de la Ville de Montréal est devenu un laboratoire de mixité urbaine, et n'est plus en mesure de générer un achalandage suffisant , peut-on lire dans le communiqué.

L’enseigne Archambault pourrait rester

L’iconique enseigne Archambault, arborée par la façade du commerce donnant sur Sainte-Catherine, pourrait survivre à sa fermeture. Le Groupe Archambault a affirmé qu’il reconnaissait la valeur patrimoniale de l’enseigne, propriété de Québecor, et qu’il ne demandera pas le retrait de cette enseigne après la fermeture du magasin.

Rappelons que l’enseigne presque centenaire avait été retirée en 2018, avant d’être réinstallée moins d’un an plus tard. À la suite de la gronde qui avait sévi sur les réseaux sociaux et dans les médias, l’arrondissement de Ville-Marie avait récupéré le panneau qui était destiné au dépotoir.

C’est à cette époque que Québécor avait acquis l’enseigne, Pierre Karl Péladeau affirmant que la compagnie en assurerait la préservation afin qu’elle puisse continuer de briller au coin des rues Sainte-Catherine Est et Berri.