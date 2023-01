Les 6 ans de la tragédie de la grande mosquée soulignés à Sherbrooke

Il y a six ans, une tragédie survenait à la grande mosquée de Québec. Six personnes étaient abattues et 19 autres étaient blessées lors d'un attentat terroriste commis par Alexandre Bissonnette, condamné depuis à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Une journée de commémoration a lieu ce dimanche à l'hôtel de ville de Sherbrooke dans la foulée de la Journée nationale de commémoration de l'attentat de Québec et d'action contre l'islamophobie.