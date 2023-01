Sept morts dans l’attaque d’une synagogue à Jérusalem-Est

Sept personnes ont été tuées lors de l'attaque d'une synagogue vendredi à Jérusalem-Est, selon le plus récent bilan de la police israélienne.

Les services ambulanciers de l'État hébreu ont annoncé un bilan de 10 blessés, en plus d'affirmer que l'assaillant a été « neutralisé ».

La police a qualifié la fusillade dans Jérusalem-Est, un quartier peuplé de colons juifs, d' attaque terroriste .

Washington n'a pas tardé à réagir à l'attaque, la qualifiant d'« épouvantable ». Nous condamnons cette apparente attaque terroriste dans les termes les plus forts , a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'État, Vedant Patel.

Cet attentat est survenu pendant les prières du début du shabbat et la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il fait craindre une nouvelle plongée de la région dans la violence, au lendemain de frappes israéliennes meurtrières en Cisjordanie et à Gaza, qui ont fait au moins 10 morts.

Il s'agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la flambée de violence entre l'armée israélienne et le Djihad islamique à Gaza, pendant laquelle au moins 49 Palestiniens, parmi lesquels des combattants et des civils, dont des enfants, ont péri en trois jours, en août 2022.

L'attaque de vendredi n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais un porte-parole du Hamas a établi un lien entre les deux événements.

Cette opération est une réponse au crime conduit par les forces d'occupation à Jénine [en Cisjordanie occupée] et une réponse naturelle aux actions criminelles de l'occupation , a déclaré à Gaza le porte-parole du mouvement islamiste palestinien Hamas, Hazem Qassem, sans revendiquer la responsabilité de l'attaque.

Une fusillade s'est produite dans une synagogue à Jérusalem-Est, un quartier peuplé de colons juifs. Photo : AFP / RONALDO SCHEMIDT

Neuf des dix Palestiniens morts jeudi ont été tués à Jénine lors d'un raid israélien. Celui-ci est décrit par l'armée comme une opération contre des activistes islamistes dans le camp de réfugiés de cette ville du nord de la Cisjordanie occupée.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, doit se rendre lundi et mardi en Israël et en Cisjordanie pour insister, selon Washington, sur la nécessité urgente de prendre des mesures de désescalade . Selon le département d'État, son agenda ne sera pas modifié après l'attentat de vendredi.

L'Autorité palestinienne a décidé de mettre fin à la coordination avec Israël en matière de sécurité en Cisjordanie après les raids aériens de jeudi.

Le premier ministre Benyamin Nétanyahou, à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, a déclaré que l'État hébreu ne cherchait pas à envenimer la situation. Il a ordonné aux forces de sécurité de rester en alerte.