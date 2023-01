Une première mondiale à la maison pour Marie Chouinard

Un texte de Gabrielle Morissette

Avec cette nouvelle production, l'artiste de Québec a voulu créer une oeuvre organique mélangeant le vivant et le beau.

Je pense que la première chose, c'est une œuvre d'art. Je pense que c'est un objet qui n'est pas nécessairement un divertissement, mais c'est un objet esthétique qui est dansé, coloré, et qui parle de notre humanité, du temps , a résumé d'entrée de jeu la chorégraphe.

Mettant en scène une douzaine d’interprètes, M est la dernière création de la compagnie Marie Chouinard. Le spectacle de danse contemporaine d’environ une heure n’avait jamais encore été vu du public.

J'ai vraiment le trac, je suis excitée , racontait Marie Chouinard, quelques heures avant la représentation. Je suis très contente que ce soit là où je suis née. C'est vraiment génial.

M est une ode à la vie, s’inspirant du souffle et de la voix. C’est d’ailleurs Marie Chouinard qui a enregistré les trames sonores, avant de les retravailler avec ses danseurs.

« J'ai chorégraphié le souffle, j'ai chorégraphié le mouvement respiratoire [...] qui se transforme en un son et on a créé des boucles avec ça. Ces séquences de sons-là viennent du corps, et on les a chorégraphiées ensuite. »