Médecine : l’Ontario instaure un nouveau code de facturation pour la COVID longue

Le ministère ontarien de la Santé a indiqué que le code peut être utilisé pour soigner les patients chez qui l'on soupçonne ou l'on confirme la présence d'une COVID longue, également connue sous le nom d'affections post-COVID-19.

Le code permettra également aux chercheurs de suivre dans le temps les patients qui en sont atteints. La désignation d'un code spécifique nous aide vraiment à suivre, à mesurer et à examiner le poids de cette maladie dans tout l'Ontario , a expliqué le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore (archives) Photo : Radio-Canada

Ce code est important, il est utile pour nous et je pense qu'il contribuera à changer la façon dont les soins de santé sont dispensés en Ontario à l'avenir pour les personnes atteintes de COVID longue , a commenté le Dr Quinn, expert de cette maladie et professeur adjoint à l'Université de Toronto.

Selon ses recherches et celles d'autres spécialistes, environ 1,4 million de personnes seraient atteintes d'affections post-COVID-19 au Canada. Plus de 100 symptômes ont été répertoriés, les plus courants étant la fatigue profonde, le cerveau embrouillé , les palpitations cardiaques, l'insomnie, ou encore les troubles de l'humeur comme l'anxiété et la dépression.

Nous avons beaucoup de travail à faire sur à peu près tout ce qui concerne le traitement et le soutien des personnes atteintes , a reconnu le Dr Quinn. Mais je pense que la première étape consiste simplement à reconnaître que c'est bel et bien réel .

Avant d'être dissous, le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 a indiqué à la province dans un mémoire publié en septembre 2022, que l'absence d'un code pour la COVID longue posait problème.

Les conseillers ont également averti le gouvernement que la majeure partie des suivis sur la COVID-19 incomberait aux médecins de soins primaires; un enjeu de plus, dans le contexte de pénurie de médecins de famille dans la province, (1,8 million d'Ontariens n'en ont pas).

Espoir

Certains patients, à l'instar de Suzie Goulding, ont connu un véritable parcours du combattant avant d'obtenir un diagnostic de COVID longue.

Cette Ontarienne est tombée très malade au début de la pandémie, quand les tests de dépistage étaient presque impossibles à obtenir. Son médecin de famille ne lui a pas initialement diagnostiqué la COVID-19, se souvient-elle.

Lorsqu'elle a eu du mal à marcher, Mme Goulding a consulté un neurologue qui lui a confirmé qu'elle souffrait d'anxiété. La patiente présentait plusieurs symptômes de la COVID longue, baisse d'énergie et cerveau embrouillé, ce qui continue d'affecter son élocution. Plus je parle, moins je trouve de mots , décrit-elle.

Elle a créé le groupe de soutien COVID Long-Haulers Support Group Canada pour aider d'autres patients comme elle passés sous les radars des diagnostics.

Le groupe rassemble quelque 18 000 membres dans tout le pays et a attiré l'intérêt de chercheurs qui tentent de mieux comprendre la maladie.

« Les gens font le deuil de la perte de qui ils étaient [...]. Je ne suis pas celle que j'étais avant la COVID. » — Une citation de Suzie Goulding, fondatrice du groupe COVID Long-Haulers Support Group Canada

Le nouveau code de facturation représente une petite victoire pour elle et les autres patients, fait-elle valoir, mais ne constitue qu'une première étape avant bien d'autres. Nous voulons voir un engagement du gouvernement avec une sorte de stratégie sur la façon dont ils vont gérer la COVID longue, défend Mme Goulding.