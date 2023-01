Les industries polluantes pourraient être privées des bas tarifs d’Hydro-Québec

Les clients industriels d'Hydro-Québec qui ne participent pas à l'amélioration du bilan carbone du Québec et à son économie pourraient éventuellement avoir plus de difficulté à profiter des tarifs préférentiels de la société d'État, laisse entrevoir François Legault.

Dressant le bilan du caucus caquiste de présession, qui s'est étalé sur deux jours à Laval, le premier ministre a déclaré que son projet de loi sur le sujet, qui était attendu au printemps, serait probablement déposé l'automne prochain à l'Assemblée nationale.

Si l'on savait déjà que la pièce législative aurait pour objectif de récompenser les entreprises vertes et d'encourager celles qui contribuent à la croissance du Québec, M. Legault a précisé vendredi qu'elle permettrait à Hydro-Québec de moduler son fameux « tarif L » en fonction des efforts de celles-ci.

Ce qu’on va proposer, ce sont des tarifs différenciés, plus bas ou plus élevés, selon la décarbonation qui est proposée par l’entreprise et selon les retombées économiques, c’est-à-dire les entrées de fonds qu’on anticipe au ministère des Finances , a-t-il expliqué.

À partir du moment où il manque d'électricité au Québec, il faut regarder les retombées de chacun des projets , a-t-il fait valoir, soulignant que la province aura besoin de 100 térawattheures (TWh) additionnels d'énergie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Il faut aussi regarder l'impact sur la décarbonation du Québec , a poursuivi le premier ministre. C'est sur cette base-là qu'on va, à l'avenir, regarder les tarifs, et non plus dire : "Toutes les entreprises ont droit au tarif L".

« Disons que ça va devenir très difficile pour une entreprise qui émet des GES d'obtenir des rabais sur l'électricité. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le projet de loi sera déposé au Parlement par le « superministre » Pierre Fitzgibbon, qui a notamment hérité du portefeuille de l'Énergie au lendemain des élections générales de 2022. M. Fitzgibbon doit aussi piloter une consultation au sujet de l'énergie ce printemps. La révision tarifaire sera au coeur de l'exercice, dont la forme n'a pas encore été déterminée.

Les subtilités de cette importante pièce législative sont mises au jour alors que François Legault s'apprête à entamer des négociations avec son homologue Andrew Furey au sujet du barrage de Churchill Falls et du projet Gull Island, à Terre-Neuve-et-Labrador.

En entrevue avec Radio-Canada, plus tôt cette semaine, le premier ministre a confié à Patrice Roy qu'il misait fortement sur ces pourparlers pour respecter son engagement de mener le Québec à la carboneutralité d'ici 2050.

Ces sorties successives sur l'énergie interviennent par ailleurs deux semaines après l'annonce de la démission de Sophie Brochu. La grande patronne d'Hydro-Québec a annoncé le 10 janvier qu'elle quitterait ses fonctions en avril prochain, sans expliquer clairement pourquoi elle ne terminerait pas son mandat.

Mme Brochu avait soutenu pendant la campagne électorale de l'an dernier qu'elle ne souhaitait pas voir le Québec devenir le « Dollarama » de l'électricité. Le gouvernement est actuellement à la recherche d'un nouveau PDG pour la remplacer.