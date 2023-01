Calgary s’inspire de Montréal pour revitaliser son centre-ville

La Ville de Calgary a mis en place des mesures qui s'inspirent de Montréal pour développer son centre-ville et notamment revitaliser ce secteur afin qu'il devienne plus attractif et voit son dynamisme renforcé.

Avec ses 1,3 million d’habitants, la métropole albertaine, qui abrite la plupart des sièges sociaux des pétrolières au Canada, est la troisième ville la plus peuplée du Canada, et la première de la province, mais son centre-ville rencontre des défis qui perdurent depuis quelques années.

Tandis que le taux d'inoccupation du centre-ville de Calgary atteignait 36,6% au dernier trimestre de 2022, la moyenne canadienne se situait à 17,7% (archives). Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Après les fluctuations des prix du pétrole et la pandémie de COVID-19, le centre-ville n'est plus aussi vivant, constate l'administration municipale.

Selon la firme immobilière commerciale CBRE, le taux d'inoccupation des bureaux du centre-ville de Calgary atteignait 32,6 % au dernier trimestre de 2022  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), soit le taux le plus important des grands centres du pays.

Montréal devient donc un modèle d'inspiration

Montréal est une ville dynamique avec une grande présence de la culture, et je crois qu'on a le potentiel de l'être aussi , explique Thom Mahler, directeur de la stratégie urbaine de la Ville de Calgary.

Calgary veut donc attirer plus de visiteurs et d'habitants au centre-ville. Pour y arriver, la métropole a un plan en trois points, souligne M. Mahler.

« On veut convertir les édifices vides en logements, renouveler nos infrastructures comme les espaces publics et investir dans cette planification. » — Une citation de Thom Mahler, directeur de la stratégie urbaine, Ville de Calgary

L'année dernière, par exemple, la Ville a participé à hauteur de 2 millions de dollars pour transformer une tour de bureaux en 82 logements abordables. En 2021, elle a approuvé un plan de 200 millions de dollars pour revitaliser le centre-ville.

Si les projets d’urbanisme peuvent prendre un certain temps avant de se concrétiser, le directeur général de la Calgary Downtown Association, Mark Garner, a bon espoir de voir prospérer le centre-ville.

Si vous visitez le centre-ville de Calgary dans 5, 10, ou 15 ans, ce sera le meilleur endroit où habiter, travailler, apprendre et magasiner , estime-t-il.

Davantage d’étudiants postsecondaires

Calgary travaille également avec les établissements postsecondaires pour que davantage d'étudiants s'établissent au centre-ville, comme le modèle montréalais.

L'Université Concordia se trouve au centre-ville de Montréal, comme l'Université McGill ou l'UQAM (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Montréal compte plus de 120 000 étudiants postsecondaires dans son centre-ville. Nous en avons moins de 20 000 à Calgary, et beaucoup de ces étudiants peuvent maintenant suivre leurs cours à distance », soulève Thom Mahler.

Le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta a notamment ouvert un campus satellite pouvant accueillir une centaine d'élèves, en plein cœur de la ville en 2021.

La métropole économique de la province dit être en discussion avec l'Université de Calgary pour potentiellement déplacer au centre-ville l'ensemble des étudiants de son département d'architecture.

Revoir les espaces publics

La réfection de certains espaces publics est aussi à prévoir si la Municipalité désire rendre son centre-ville plus attrayant, indique Thom Mahler.

« Beaucoup de nos espaces publics au centre-ville ont besoin d’un réinvestissement. Ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. » — Une citation de Thom Malher, directeur de la stratégie urbaine, Ville de Calgary

À son avis, l’une des solutions passe par une plus grande inclusion de la culture et des arts, tel que l’a fait Montréal.

Une grande partie de ce que Montréal a fait au cours des 20 à 30 dernières années a été d'investir dans ses espaces publics afin qu'ils puissent être utilisés pour la tenue d’événements, comme le Festival de jazz. Cela aide vraiment à activer son centre-ville , observe-t-il.

La Place des Festivals dans le Quartier des spectales à Montréal (archives). Photo : Gracieuseté : Spectra/Frédérique Ménard Aubin

Montréal : un centre-ville actif

Selon Glenn Castanheira, directeur général de Montréal Centre-ville, ce n'est pas un hasard si le centre-ville de Montréal est reconnu pour son effervescence.

[C’est la] capitale nord-américaine des événements internationaux, dit-il, avec un centre de congrès qui est en plein cœur du centre-ville de Montréal, qui assure un achalandage constant.

« C’est plus qu’un quartier, c’est un mode de vie. » — Une citation de Glenn Castanheira, directeur général de Montréal Centre-ville

C’est aussi un quartier de plus en plus habité le centre-ville de Montréal. On vient de connaître la deuxième plus forte croissance démographique de tout le Canada , ajoute-t-il.

Il rappelle que Montréal est la deuxième ville comptant le plus d’étudiants en Amérique du Nord, après Boston : Tout ça, concentré dans le centre-ville.

Nous sommes aussi le plus grand quartier culturel en Amérique du Nord, dit-il, plus grand que Times Square.

Selon le recensement de Statistique Canada de 2021, le centre-ville de Montréal a une population d’un peu moins de 110 000 personnes. Selon Mark Garner de la Calgary Downtown Association, le centre-ville de la métropole albertaine s'élève à près de 45 000 habitants.