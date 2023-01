Smokey Robinson lance un nouvel album

L’artiste américain de 82 ans sortira un nouvel album, intitulé Gasms, le 28 avril, a annoncé vendredi celui qui est derrière les succès My Girl et The Way You Do the Things You Do.

Gasms est composé de nouvelles chansons produites et écrites par Smokey Robinson lui-même. Le premier extrait de l'album à venir, If We Don't Have Each Other, est maintenant offert sur les services d'écoute en continu.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

L'ancien vice-président de Motown Records a sorti son dernier opus, un album collaboratif, en 2014. Smokey & Friends mettait en vedette des artistes comme Elton John, John Legend, Steven Tyler et Mary J. Blige.

Smokey Robinson est un légendaire producteur de musique, auteur-compositeur, directeur de maison de disques et musicien solo qui a écrit plus de 4000 chansons. Il a été intronisé au Temple de la renommée du rock'n'roll en 1987.

Le musicien a travaillé avec d'autres illustres artistes Motown comme The Temptations, Mary Wells, Brenda Holloway et Marvin Gaye. Le 3 février prochain, il sera nommé personnalité de l'année 2023, aux côtés de son collègue Berry Gordy, à l'occasion de l'événement annuel MusiCares de la Recording Academy.