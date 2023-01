La Foire du camionneur de Barraute souhaite construire une piste de course

Comme de nombreux festivals, l’organisation fait elle aussi face à une hausse des coûts d’assurance, mais le comité organisateur pense réussir à le présenter l’été prochain.

On est en négociation avec les assurances. Oui il va y avoir des modifications au site, on ne pourra plus faire l’événement comme on le faisait dans le passé : on va devoir ajouter des blocs de béton et des clôtures pour plus de sécurité. Actuellement, on parle d’un investissement de près de 200 000 dollars pour rendre le site conforme , explique le président de l’événement, Éric Bourque.

Rappelons, que plus tôt cette semaine, le Festival du camion de Saint-Félix-de-Dalquier a annoncé l'arrêt définitif de ses activités.

Assurer la pérennité de la Foire

Le projet de construction d’une nouvelle piste est encore embryonnaire, mais le président confirme que c'est la volonté du comité organisateur de se doter d'une telle infrastructure dans deux ans.

Monsieur Bourque et son équipe n’ont pas encore chiffré l’investissement nécessaire, mais les coûts de construction pourraient avoisiner les 3 ou 4 millions de dollars.

Éric Bourque, le président de la Foire du Camionneur de Barraute. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

On veut regarder un peu comme à Baie-du-Febvre [dans le Centre-du-Québec], eux ont vraiment construit une piste pour les courses, dit-il. On voudrait la faire sécuritaire, mais on veut regarder avec d’autres partenaires aussi pour peut-être la rendre réglementaire pour d’autres événements, peut-être des drags d’autos ou autre chose.

Des milliers de dollars investis dans la communauté

L’édition 2023 marquera le 35e anniversaire de la Foire du camionneur de Barraute.

L’événement attire des milliers de festivaliers chaque année, ce qui représente des retombées économiques importantes pour la petite municipalité de 2000 habitants.

On a beaucoup de festivaliers qui sont très inquiets, on a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur l’avenir de la Foire du camionneur, on a des entrepreneurs qui ont communiqué avec nous, qui sont prêts à donner de l’huile de coude pour nous donner un coup de main pour le futur site , ajoute Éric Bourque.

L’événement sert aussi à amasser des fonds. L'an dernier, le comité organisateur a remis plus de 300 000 dollars à plusieurs organismes de la MRC Abitibi.