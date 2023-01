FouKi rêve des années 80

La pièce est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Philippe Chagnon et produit par Moonstruhk. On y voit le chanteur danser dans plusieurs décors et situations rappelant les années 80. L’esthétique VHS est collée aux images afin qu’on vive un véritable voyage dans le temps. La vidéo se termine par une scène du présent qui montre l’artiste en train de revivre ces moments du passé à l’aide de plusieurs appareils de réalité virtuelle.

« J’aurais voulu vivre dans les 80’s », répète le rappeur en plus de nommer plusieurs références à cette décennie, dont Johnny Hallyday, le baladeur, les K-Way, Robert de Niro, David Bowie, les polaroids et The Breakfast Club.

Musicalement, on retrouve le ton enjoué de FouKi agrémenté des productions de Pops and Poolboy et de Ruffsound, ce qui donne le ton à la suite de l'opus.

Le lancement officiel du nouvel album se déroulera le 8 avril à la Place Bell, à Laval, et le 22 avril au Centre Vidéotron, à Québec.