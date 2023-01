La Fransaskoisie est à l’honneur à Winnipeg

À travers une série de spectacles interdisciplinaires d'artistes de tout l'Ouest et du Nord, organisés dans la période du 24 au 29 janvier, Chaud d’hiver met à l’honneur la musique francophone de l’ouest du Canada.

On passe à travers le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et même le Nord. Les spectacles sont extrêmement variés grâce aux directrices et aux directeurs artistiques venus de différents milieux artistiques et de différentes disciplines , explique le directeur artistique du spectacle, Mario Lepage.

Shawn Jobin, Anique Granger, Andrina Turenne, Veronique Poulin et Samantha Kelly Nyenimana font partie des artistes fransaskois qui vont représenter la province.

« Un spectacle extrêmement spécial qui rend hommage à la Saskatchewan. » — Une citation de Mario Lepage, directeur artistique du spectacle

Il y a des artistes extrêmement talentueux provenant de la Saskatchewan, mais aussi d'ailleurs , affirme Mario Lepage, soulignant que les chanteurs se préparaient pour ce spectacle depuis l’année dernière.

Mario Lepage précise également qu’il s’agit d’un spectacle qui sera présenté simultanément en mode virtuelle sur le site web de WebOuest et en personne au Centre culturel franco-manitobain.

C’est un spectacle multimédia. Un spectacle avec des projections 3D qui va nous transporter en Saskatchewan et qui va célébrer ses étendues, son patois, son histoire , ajoute-t-il.

Une partie des fonds récoltés lors du spectacle permettra de soutenir les artistes de chaque province de l’Ouest, par le truchement de la fondation communautaire de la francophonie du Manitoba, Francofonds.

Avec les informations de Raphaële Frigon