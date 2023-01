Le plan d’investissement du Mont-Sainte-Anne a été déposé à la demande de Québec

Le gouvernement Legault a en main le plan d’investissement pour le Mont-Sainte-Anne depuis plus d’un an. Ce plan a été déposé par Resorts of the Canadian Rockies (RCR) en décembre 2021 à la demande de Québec, dans le cadre du litige opposant la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et RCR.