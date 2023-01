Un documentaire sur la vie et la carrière de Jacques Parizeau

Un nouveau documentaire sur l’ancien premier ministre Jacques Parizeau prend l’affiche vendredi, exclusivement dans huit cinémas Guzzo du Québec. Jacques Parizeau et son pays imaginé, de Jean-Pierre Roy et André Néron, rappelle la vie de l’homme politique qui a marqué l’histoire de la province.

Dans ce documentaire, les deux réalisateurs et scénaristes ont voulu rappeler les motivations et les réalisations de Jacques Parizeau, décédé en 2015, qui a notamment étudié en France ainsi qu’à la prestigieuse London School of Economics, en Angleterre.

Celui qui a été professeur, haut fonctionnaire, puis ministre des Finances de 1976 à 1984 et premier ministre de 1994 à 1996 a annoncé sa démission le lendemain de sa défaite lors du référendum sur l’indépendance du Québec d'octobre 1995. Il a été remplacé à la tête du Parti québécois et comme premier ministre par Lucien Bouchard en janvier 1996.

Hadrien Parizeau, le petit-fils de Jacques Parizeau Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Dans le documentaire, les réalisateurs donnent la parole à 10 personnes qui ont côtoyé Jacques Parizeau durant sa vie et sa carrière politique. On y entend notamment les témoignages de son petit-fils Hadrien Parizeau, qui a été conseiller municipal à Montréal, de Marie-Josée Gagnon, l'attachée de presse de Jacques Parizeau lorsqu'il était premier ministre, ainsi que de Jean Royer, son chef de cabinet lorsqu’il était ministre des Finances et premier ministre.

Des personnalités comme Claude Béland, mort en 2019, Jean Campeau, Yves Michaud, le sociologue Guy Rocher, et l’historien Éric Bédard, qui était adjoint au directeur du cabinet du premier ministre Jacques Parizeau, participent aussi au documentaire.

Le sociologue québécois Guy Rocher Photo : ICI ARTV

On y présente aussi des images d’archives et des extraits d’entrevue avec Jacques Parizeau.

Le documentaire a été produit en collaboration avec Vincenzo Guzzo, propriétaire des Cinémas Guzzo, et Michael Moscat, ainsi qu'avec la participation financière des Cinémas Guzzo.