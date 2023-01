Un réacteur nucléaire modulaire sera construit à l’est de Toronto

Ontario Power Generation (OPG), GE Hitachi Nuclear Energy, Groupe Aecon et SNC-Lavalin construiront en collaboration le réacteur nucléaire sur le site Darlington, à l'est de Toronto.

En vertu de l'entente, OPG sera le titulaire du permis et assumera la responsabilité globale du projet. GE Hitachi développera la technologie et assumera la responsabilité de la conception, de l'approvisionnement des principaux composants, de l'ingénierie et de l'assistance.

Pour sa part, SNC-Lavalin fournira le soutien en matière de conception, d'ingénierie et d'approvisionnement. Groupe Aecon sera le constructeur.

Selon les échéanciers, la construction du projet devrait être achevée d'ici la fin de 2028.

Le nouveau réacteur doit produire 300 MW. Photo : Ontario Power Generation

En octobre dernier, la Banque de l'infrastructure du Canada fournit un prêt de 970 millions de dollars au producteur d'électricité Ontario Power Generation (OPG) pour l'ajout d'un réacteur modulaire sur le site de la centrale nucléaire de Darlington.

Pour sa part, le gouvernement ontarien espère garder la centrale nucléaire de Pickering en activité jusqu’en 2026.