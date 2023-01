Vague de vols de manteaux d’hiver à Saint-Jean

La boutique The Outfitters, rue Water, au centre-ville, a été dévalisée deux fois, et la boutique Alpine Country Lodge, place Churchill, six fois depuis le mois de décembre.

C’est un peu inquiétant. Ça déstabilise les activités. Vous ramassez du verre fracassé, vous passez du temps avec la police et vos enregistrements de surveillance , affirme le directeur des ventes et du marketing d’Outfitters, Don Clarke.

Ensuite vous dressez l’inventaire pour déterminer ce qui manque. De plus, il faut travailler fort pour s’occuper de nos clients , ajoute-t-il.

Don Clarke, directeur des ventes et du marketing de la boutique The Outfitters, affirme que la vague récente de cambriolages est inhabituelle. Photo : Radio-Canada / Darryl Murphy

Certains des parkas haut de gamme dérobés valaient plus de 1000 $. Selon M. Clarke, les voleurs s’y connaissaient et ils ne sont restés à l’intérieur qu’environ une minute. Il dit avoir mélangé les produits pour ne pas leur faciliter la tâche s’il y a une prochaine fois.

Dans le cas de la boutique Alpine Country Lodge, qui n’avait subi aucune entrée par effraction depuis 21 ans, les voleurs ont dérobé des manteaux de marque Canada Goose.

Ils sont plutôt coûteux et les voleurs le savent. Je crois que ces manteaux valent beaucoup d’argent dans la rue , explique le copropriétaire Brad Squires.

La nuit, je ne dors pas très bien parce que je me demande si le téléphone va sonner à 3 h. Est-ce que je vais encore devoir venir ici pour m’occuper de ça? , ajoute M. Squires.

Il souligne que certains vols ont été commis deux nuits consécutives, dont la veille de Noël et la nuit suivante.

Un vol en plein jour devant les employés

Lors d’un autre vol, selon Brad Squires, un homme est simplement entré dans la boutique en déclarant qu’il allait prendre des manteaux Canada Goosse. Il en a pris six, mais les employés ont réussi à lui en arracher cinq et il s’est enfui.

Brad Squires ajoute que son personnel a noté le numéro d’immatriculation du véhicule du malfaiteur, mais aucune arrestation n’a encore eu lieu.

Brad Squires, copropriétaire de la boutique Alpine Country Lodge, dit avoir subi six cambriolages depuis décembre, Photo : Radio-Canada

Notre entreprise a perdu des dizaines de milliers de dollars , déplore M. Squires. J’ai dû considérablement renforcer les fenêtres.

Don Clarke, de la boutique The Outfitters, a eu un peu plus de chance. Il a porté plainte à la police chaque fois et il dit que cette dernière a presque chaque fois retrouvé le matériel volé et que les voleurs ont dû répondre de leurs gestes devant la cour.

Les cambrioleurs ne dérobent pas exclusivement des manteaux. Le magasin Reid Music, à Mount Pearl, a récemment publié sur Facebook des photographies d’une entrée par effraction. Quelqu'un a fracassé la vitrine du commerce la fin de semaine dernière pour s’emparer de quatre basses.