Julie Aubé en solo pour une première tournée

Il s’agira de sa toute première tournée en solo.

C’est ma chance de vraiment m’exprimer et faire un live show avec tout ce que j’ai envie de faire avec mon expérience et mes idées. Mais parce que c’est juste moi, il faut vraiment que je dig deep dans ma personnalité et que je me demande quelle sorte de performeuse je veux être , indique-t-elle.

Le spectacle est composé principalement de chansons de son plus récent album Contentement, paru l’an dernier. On pourra aussi y entendre des chansons de son premier opus Joie de Vivre et même quelques nouveautés.

Une tournée à 30 ans

Par hasard ou par coup de la providence, Julie Aubé fêtera son 30e anniversaire pendant la tournée. Elle se dit reconnaissante d’en être où elle est professionnellement à cette étape de sa vie.

L'album « Contentement » de Julie Aubé est en nomination dans la catégorie Enregistrement folk de l'année aux Prix de la musique de la côte est. Photo : Marc-André Belliveau

J’ai commencé il y a 11 ans avec les Hay Babies et maintenant d’être dans ma trentaine et d’être arrivée là…c’est une carrière qui va bien, on a tellement accompli de choses , s’étonne-t-elle.

L’artiste reconnaît sa collaboration avec Vivianne Roy et Katrine Noël dans la formation Les Hay Babies, mais son projet solo lui permet une introspection et une liberté plus grande.

Parce qu’on est trois, c’est toujours des compromis. Parfois j’ai des idées, mais peut-être qu’une autre des filles, ça, ça leur dit moins ou sont moins confortables avec ça.

Le projet lui donne beaucoup à réfléchir.

« Qui je suis sans les autres? » — Une citation de Julie Aubé, autrice-compositrice-interprète

C’est une bonne place à être à 30 ans, de me poser ces questions-là et me surpasser et me connaître , ajoute-t-elle.

Julie Aubé a obtenu une nomination aux Prix de la musique de la côte est dans la catégorie Enregistrement folk de l’année, une reconnaissance qu’elle apprécie particulièrement.

Être nommée à l’ADISQ au Québec c’est toujours très cool et ça aide une carrière, mais être nommée par chez nous c’est un honneur , estime la musicienne.

La soirée de remise des prix se tiendra le 4 mai à Halifax.

La tournée de huit spectacles de Julie Aubé commencera à Rimouski le 8 février et inclut plusieurs spectacles au Québec.

Elle prévoit deux représentations au Nouveau-Brunswick, dont une le 24 février au bar Xeroz Arcade/Bar à Moncton et le 25 février au Centre culturel de Caraquet.

Avec des informations de Kristina Cormier et de l’émission L’Heure de pointe Acadie