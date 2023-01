Le MTQ n’abaissera pas la vitesse sur la 55 à Trois-Rivières

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) s’est récemment penché sur la possibilité de réduire la vitesse sur la portion urbaine de l’autoroute 55 à Trois-Rivières et a décidé de conserver le statu quo.

Les résultats de l’analyse révèlent que la limite de vitesse de 100 km/h qui est actuellement sur le tronçon est adéquate , explique la porte-parole régionale pour la Mauricie et le Centre-du-Québec au ministère des Transports, Roxanne Pellerin.

Des conseillers municipaux demandaient à ce que la limite de vitesse soit réduite autant sur la 40 que sur la 55 en territoire trifluvien, ce qui a amené le MTQ à s’intéresser à la question.

Cette décision a été rendue en tenant compte de l’aspect de la sécurité routière ainsi que la cohérence entre la limite de vitesse et l’environnement routier présent sur ce tronçon-là, précise Roxanne Pellerin. Les nuisances associées au bruit ne font pas partie des critères considérés.

La décision du MTQ déçoit le conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation, Richard W. Dober, qui fait partie des élus qui souhaitaient un changement. [Je suis] surpris, oui, déçu, encore plus , a-t-il déclaré vendredi matin.

On parle qu’il n’y avait pas un problème de sécurité, ce n’est pas le premier item qui était mis [de l’avant] comme raisonnement, c’est le facteur bruit et on l’a mis de côté, constate-t-il. Je suis perplexe, je m’explique mal cela.

En juillet 2022, le ministère s’est engagé auprès de la Ville à participer au comité visant à trouver des solutions pour contrer la pollution sonore, mais ce n’est pas un critère qui a été considéré au niveau de la limite de vitesse , indique la porte-parole Roxanne Pellerin.

Pour ce qui est d’abaisser la limite de vitesse sur la portion urbaine de l’autoroute 40 à Trois-Rivières, le MTQ rendra une décision plus tard.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin