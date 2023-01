Pornographie juvénile : une trentaine d’hommes arrêtés au Québec

Trente et un hommes âgés de 37 et 79 ans ont été arrêtés cette semaine à travers le Québec en lien avec de la pornographie juvénile. Ils ont comparu dans leur région respective.

La Sûreté du Québec (SQ) affirme que les policiers ont réalisé plusieurs perquisitions dans les lieux utilisés par les suspects et du matériel informatique a été saisi pour analyse.

Les principales infractions reprochées aux personnes arrêtées sont leurre, entente et arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuelle à l’égard d’un enfant, rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite, contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, agression sexuelle et possession, distribution et production de pornographie juvénile.

275 policiers mobilisés

Le début de l'enquête remonte à l’automne 2022. Elle a été menée par l’Équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile, créée en octobre 2021.

Les corps de police municipaux de Montréal, Québec, Longueuil, Laval et Gatineau ont été mis à contribution. Au total, plus de 275 policiers ont été mobilisés, rapporte la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole à la Sûreté du Québec.

« Il n’y a pas eu plus d’arrestations dans une région que dans les autres. Ça démontre que la pornographie juvénile peut être partout. » — Une citation de Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole à la Sûreté du Québec

Deux arrestations dans la grande région de Québec

À Québec, un fonctionnaire au gouvernement fédéral a été arrêté dans le cadre de cette enquête. Pierre Bouchard a comparu mercredi, la poursuite a demandé à ce qu’il reste détenu. Il doit revenir en cour vendredi pour son enquête sur remise en liberté.

Un autre individu, Dave Grondin, a également été arrêté à Thetford Mines. Il a comparu plus tôt cette semaine au palais de justice et demeure en liberté. Il sera de retour en cour le 31 mars.