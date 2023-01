La bibliothèque Louis-Ange Santerre toujours fermée jusqu’à nouvel ordre

La municipalité ignore encore à quel moment les installations pourront rouvrir et quel sera le montant de la facture des réparations.

Le 27 décembre dernier, un dégât d’eau a forcé la Ville à fermer temporairement la bibliothèque. Un changement abrupt de la température de la plomberie est à l'origine du bris sur la tuyauterie du bâtiment.

Le bris se situe dans le plafond de la bibliothèque, tout juste au-dessus du comptoir de prêt.

Ça fait en sorte qu’il n’y a plus de chauffage dans la bibliothèque en entier. On a eu certains livres endommagés et de l’équipement informatique a aussi été touché par l’eau , explique le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

L'état de la bibliothèque le 27 décembre dernier. (Photo d'archives) Photo : Ville de Sept-Îles

La Ville devra changer les serpentins, soit l’élément chauffant relié à l'appareil de chauffage lui-même. Même si la bibliothèque a été construite en 2001, on a eu la nouvelle que ces serpentins-là ne sont plus sur le marché, donc c’est un peu décourageant , soutient-il.

Un spécialiste s’affaire présentement à trouver une solution au problème. Si on ne trouve rien pour remplacer les serpentins, on va devoir procéder à l’usinage de ceux-ci. Si on en vient à cette éventualité, ça va coûter très cher et ça prendrait plus de temps , souligne Patrick Gwilliam.

Il précise toutefois que le coût des travaux ne devrait pas avoir d’impact sur le budget de la Ville.

Nous attendons une estimation des travaux pour la réparation du système de chauffage ainsi que le rapport de la compagnie d’assurance. Une fois connus les délais de livraison pour les serpentins à remplacer, nous pourrons déterminer un échéancier pour les travaux, mais à ce jour, il est probable que l’accès à la bibliothèque restera fermé au public pour encore plusieurs semaines , rapporte par courriel la conseillère en communication pour la Ville de Sept-Îles, Amélie Robillard.

Visite de la bibliothèque de Sept-Îles en chantier ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Visite de la bibliothèque de Sept-Îles en chantier. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Une solution temporaire

Un comptoir temporaire a été aménagé dans la Salle L’Aquilon, près de la bibliothèque. Il est donc possible d’emprunter un livre, un DVD, un jeu vidéo ou de retourner des documents empruntés.

La superviseure par intérim à la bibliothèque Louis-Ange Santerre, Line Remillard Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Les gens peuvent venir faire un petit tour, on a une petite place pour eux. Au moins, on est capable de donner un service aux gens, c’est ce qui compte , indique la superviseure par intérim à la bibliothèque Louis-Ange Santerre, Line Remillard.

Elle espère que la situation se réglera rapidement.