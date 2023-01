Les centres de refuge à Winnipeg se préparent à l’arrivée d’une vague de froid glacial

Après un mois de janvier plutôt doux, un refuge d’urgence du quartier Saint-Vital a notamment rouvert ses portes.

Ce refuge a été ouvert une première fois en décembre dernier par la Ville de Winnipeg et l’organisme Saint-Boniface Street Links. Le bâtiment appartenant à la Ville a été transformé en centre de réchauffemnet après la mort d’une femme dans un abribus survenue dans le quartier de Saint-Boniface.

La fondatrice et directrice générale de Saint-Boniface Street Links, Marion Willis, affirme que le refuge a rouvert mercredi soir en prévision du temps plus froid.

Vendredi, la température devrait atteindre un minimum de -28 °C à Winnipeg.

Nous voulions l’ouvrir quelques jours à l’avance, juste pour faire un peu de planification en fonction de ce que nous avons appris sur les besoins des gens ici , déclare-t-elle.

Mme Willis indique qu’ils ont ouvert deux fois auparavant, lors d’une vague de froid en décembre.

Une coordination entre les différents organismes

Le directeur général du Centre of Hope de l’Armée du Salut à Winnipeg, Mark Stewart, indique que le temps doux a jusqu’à présent entraîné une diminution du nombre de personnes se rendant à son refuge d’urgence sur l’avenue Henry.

Selon M. Stewart, le passage à des températures plus froides signifie que davantage de personnes pourraient se tourner vers les refuges.

Nous nous sommes préparés avec d’autres refuges afin de déterminer leur capacité d’accueil et de nous assurer que tout le monde dispose d’un endroit sûr où rester , mentionne-t-il.

Le Centre of Hope dispose de 10 chambres privées pour les femmes et d’au moins 345 places au total pour les personnes hébergées.

Mark Stewart estime que le taux de rotation assez élevé des familles qui arrivent signifie que la liste d’attente est plus élevée .

Luke Thiessen, responsable des communications à Siloam Mission, déclare que « chaque fois que nous assistons à une vague de froid, il y a lieu de s’inquiéter ». Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Responsable des communications à Siloam Mission, Luke Thiessen affirme que les 143 lits de son organisme sont demeurés occupés, à pleine capacité, même pendant un mois de janvier plus chaud que d’habitude .

« Chaque fois que nous assistons à une vague de froid, il y a lieu de s’inquiéter. » — Une citation de Luke Thiessen, responsable des communications à Siloam Mission

Bien que la demande de vêtements d’hiver n’a pas été très forte cette année jusqu'ici, M. Thiessen s’attend à ce que cela change avec la nouvelle vague de froid qui arrive.

Selon lui, la baisse des températures signifie également qu’il faut libérer de l’espace pendant la journée pour que les gens puissent échapper au froid glacial.

Il y a donc de la place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous coordonnons notre action avec celle d’autres refuges et organismes, de sorte que lorsque nous sommes complets et que nous devons rediriger quelqu’un ailleurs, nous pouvons voir où il y a de la place , explique-t-il.

Avec les informations de Josh Crabb