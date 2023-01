Vallée du Parc espère bénéficier d’aide pour faire face aux changements climatiques

Le directeur général du centre, Alain Beauparlant, a commandé une étude pour connaître le coût à payer pour améliorer le système de fabrication de neige, qui devra être plus performant pour pallier le temps doux.

Il affirme qu'entre 500 000 $ et 800 000 $ seront nécessaires pour mettre à niveau ou automatiser la fabrication de neige à la station . Cet investissement est nécessaire pour être plus écologique et plus performant en basse température , ajoute le directeur général.

Le temps doux entraîne des hausses de coûts pour la station de ski. Habituellement, Vallée du Parc a besoin de 600 heures de fabrication de neige durant la saison, mais cette année, jusqu’à maintenant, elle a eu besoin de 840 heures.

La station de ski de Shawinigan possède deux générations de canons à neige; le premier système date de 2012 et l'autre de 2015.

Le ski durant le temps des fêtes menacé

Jusqu'à 100 millions de dollars seront nécessaires pour lutter contre les changements climatiques dans les centres de ski, selon deux études réalisées pour l'Association des stations de ski du Québec.

Les études concluent que la lucrative période du temps des fêtes pourrait être en péril, faute d'investissements majeurs.

Des stations de ski, dont Vallée du Parc, craignent d’être laissées de côté en termes d’investissements. Les propriétaires de la station du Mont Sainte-Anne réclament 50 millions de dollars du gouvernement face aux problèmes de remontées mécaniques. Le gouvernement n'a pas encore statué sur cette demande.

« Il faut que le gouvernement comprenne qu’il faut qu’il aide toutes les stations de ski pas juste le Mont Sainte-Anne. [...] Tout le monde va avoir besoin d’aide, car ce sont des investissements majeurs. » — Une citation de Alain Beauparlant, directeur général de Vallée du Parc

Le ministre de l’Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, évalue en ce moment la situation, mais a démontré de l'ouverture à aider les stations de ski à survivre aux nouveaux hivers.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel et d’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin