Train léger : la Ville d’Ottawa annonce une entente avec le Groupe de transport Rideau

Cette entente a été ratifiée comme il en a été discuté lors de la réunion du Conseil municipal du 25 janvier 2023 , indique la Ville.

La Ville et le GTR doivent prononcer une déclaration commune d’ici peu .

Puisque les conditions présentées au Conseil pendant la réunion à huis clos sont confidentielles (concernant en effet des litiges, elles sont protégées par le secret professionnel et le privilège de règlement), la Ville ne fournira aucun autre commentaire au public à ce sujet , ajoute la Municipalité.

Mercredi, le conseil municipal d'Ottawa avait demandé à sa directrice générale des services de transport, Renée Amilcar, de négocier un règlement à l’amiable avec le GTR dans le cadre d’un différend portant sur le respect des conditions du contrat sur le train léger.

Il y a un peu plus d'un an, la Ville s'était tournée vers les tribunaux afin de poursuivre le consortium responsable de la construction du train léger d’Ottawa. La Ville l’accusait de ne pas avoir respecté son contrat. Elle lui réclamait, par conséquent, une somme de 131 millions de dollars.

Les conséquences de l'entente

Selon la Ville, l’entente de règlement entraîne la résolution de l’avis de défaut qui est survenu à la suite des déraillements du 8 août et du 19 septembre 2021 .

La Ville reconnaît le travail accompli par le GTR et continuera de veiller à ce que la population d’Ottawa bénéficie d’un service sécuritaire et fiable sur la Ligne 1 de l’O-Train et de surveiller les progrès du GTR , peut-on lire dans le communiqué de la Municipalité.

Elle prévoit aussi l’engagement de la part du GTR à trouver une solution durable à ces problèmes pour toutes les voitures de train léger de la Ligne 1 de l’O-Train avant l’ouverture du prolongement vers l’est de l’Étape. De plus, le GTR a mis en œuvre, et continuera de mettre en œuvre, diverses mesures d’atténuation provisoires pour assurer la fiabilité de la Ligne 1 de l’O-Train.

Enfin, selon la Ville, l’entente prévoir la résolution de plusieurs différends entre la Ville et le GTR concernant le rendement du GTR pendant la phase d’entretien et l’administration du contrat par la Ville pendant cette même phase

La Ville et le GTR coopèrent et collaborent depuis de nombreux mois à l’élaboration d’un Plan de mise en œuvre rigoureux et au règlement des différends relatifs au défaut et à l’entretien. Ce travail de collaboration a commencé avant la publication du rapport de la Commission. Le règlement démontre que les deux parties reconnaissent l’importance de la coopération, ce que le rapport de la Commission préconisait, et démontre l’engagement continu des deux parties envers l’intérêt public dans la prestation d’un service ferroviaire sécuritaire et fiable sur la Ligne 1 de l’O-Train , déclare la Municipalité.

À l'heure de publier cet article, la Ville n'a pas encore précisé si l'entente met fin à sa réclamation financière.