L’École secondaire du Triolet de Sherbrooke est fermée en raison d’une menace

La porte-parole du SPS Isabelle Gendron confirme que plusieurs équipes de patrouilleurs ont été dépêchées sur les lieux.

Des équipes de patrouilleurs sont aussi en train de vérifier l'endroit où l'appel a été fait , précise-t-elle.

« On a peu de détails. C'est pour ça que l'on n'a pris aucune chance. » — Une citation de Isabelle Gendron, porte-parole du Service de police de Sherbrooke

Le SPS ne peut dire encore si la menace visait directement des individus ou l'ensemble de l'établissement. Comme on est au début de l'enquête, on ne peut tout dévoiler pour l'instant , explique la policière.

Un poste de commandement a été installé à l'intérieur de l'établissement. Avec une équipe de policiers et d'employés de l'école, ils vont faire une vérification complète du bâtiment pour s'assurer que les menaces reçues s'avèrent non fondées , a expliqué le directeur du secrétariat général et des communications du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Donald Landry.

Les élèves en sécurité

Certains élèves étaient déjà sur les lieux vendredi matin. Les élèves du sport-études étaient déjà sur place. Ils ont été pris en charge et ils ne sont pas en danger. On veut éviter d'avoir trop de personnes sur place , a précisé Donald Landry.

Les élèves qui arrivent à l'école sont redirigés vers le complexe Thibault et on leur demande d'appeler leurs parents , ajoute-t-il.

Le professeur au Pavillon des techniques industrielles 24-juin Félix-Antoine Rousseau était également déjà sur les lieux lorsque le SPS a décidé de fermer l'école. La secrétaire est venue nous voir dans nos locaux pour nous dire de quitter les lieux le plus rapidement possible, que l'école était fermée, explique-t-il. On a averti les élèves de prendre les choses et que la suite allait être par Teams. Ça s'est fait calmement.

Les bureaux administratifs du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke sont également fermés pour la journée. Les employés sont appelés à faire du télétravail.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Marion Bérubé et Christine Bureau