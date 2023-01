Coup d’oeil sur la nouvelle salle de concert de l’Université Dalhousie

La salle de concert de l'école des arts de la scène Fontaine est construite en chêne rouge et elle est complètement insonorisée.

On avait une salle qui est un théâtre et qui est un bon théâtre, qui est faite pour le théâtre, mais qui n’est pas faite pour la musique spécialement au niveau de l'acoustique. Maintenant, pour nous, ça change complètement notre vie d'être dans cet endroit qui est vraiment fait pour la musique et qui a une acoustique qui est vraiment de classe mondiale , explique le directeur de l’École des arts de la scène Fontaine, Jérôme Blais.

Jérôme Blais, directeur de l’École des arts de la scène Fontaine. Photo : Radio-Canada / Caroline Levesque

Il a fallu six ans de travaux pour construire cette salle dont la sonorité est parfaite pour la musique, avance Jérôme Blais.

« Le moindre murmure qu’il y a sur la scène, le moindre frottement, on peut l'entendre au fond de la salle et on a l'impression de pouvoir toucher le son en fait. On a l'impression d'être à l'intérieur d'un instrument. » — Une citation de Jérôme Blais, directeur de l’École des arts de la scène Fontaine

La scène est conçue de façon à projeter le son vers l'avant. Le son se réfléchit de partout.

C'est reposant, selon l'architecte principal Keith Tufts. Le design, explique-t-il, donne un son très chaud même avec les réverbérations.

Imaginez -vous lorsqu'il y a un orchestre de 400 musiciens sur scène, on pourrait croire que ça serait bruyant, mais non. C'est parfait. C'est comme si vous étiez assis avec les musiciens. Le son vient de partout, vous enveloppe , affirme M. Tufts.

La salle sera inaugurée en février.

Jérôme Blais espère que ce sera un bijou qui fera rayonner la réputation de l'école.

D’après un reportage de Paul Légère