Une majorité de musulmans au pays se disent victimes de discrimination au travail

L'étude distingue la discrimination formelle et informelle. La discrimination formelle consisterait en l'Inégalité d'accès aux promotions, à la rémunération et aux responsabilités professionnelles, ou politiques discriminatoires telles que le code vestimentaire.

La discrimination informelle, quant à elle, aborde les interactions et qualité des relations qui se sont formées avec des collègues ou clients, la participation à la prise de décision et comportements. Parmi les répondants, 84 % des répondants affirment avoir été victimes de cette forme de discrimination.

Les auteurs du rapport observent que l’islamophobie dans l’emploi persiste à tous les niveaux hiérarchiques et dans tous les secteurs du marché du travail canadien .

« L’islamophobie en milieu de travail a un impact négatif sur le développement de carrière des musulmans canadien » — Une citation de Extrait du rapport Les musulmans en marge de la société

La majorité des répondants (80 %) affirment qu’ils ne peuvent pas occuper certains emplois à cause de leur identité et de leurs pratiques musulmanes .

Au niveau de l'intégration, les musulmans sondés remarquent que la non-consommation d’alcool et les restrictions alimentaires constituent l’obstacle le plus courant à l’inclusion et à la promotion sur le lieu de travail.

L'étude a été réalisée avec des témoignages recueillis en ligne et en personne entre octobre et novembre 2022. Près des trois quarts des répondants (72 %) résident en Ontario et 66 % travaillaient à temps plein.

« De nombreux participants à l’enquête (60 %) n’ont jamais rapporté de cas de discrimination formelle ou informelle à leur employeur, notamment par gêne ou par peur des répercussions et des retombées sociales. » — Une citation de Extrait du rapport Les musulmans en marge de la société

Les répondant affirment que les minorités religieuses sont confrontées aux conséquences réelles de la loi 21.

Des répondants estiment que la loi étend son influence au-delà de sa juridiction légale jusque dans les lieux de travail privé .

Discrimination contre les femmes

Près des deux tiers des répondants (65 %) étaient des femmes.

L'islamophobie est systémique et genrée , rapporte l'étude.

Les femmes visiblement musulmanes, qui portent le hijab ou le niqab, subissent les niveaux les plus élevés d’islamophobie dans le milieu de travail , selon le document.

Elles ont plus de difficulté à trouver un emploi, ne sont pas prises au sérieux en tant que candidates qualifiées et ont moins de chances d’avancement, précise l'étude.

Des recommandations

Les auteurs du rapport formulent une série de 11 recommandations pour aider à la lutte contre l'islamophobie et pour favoriser une meilleure intégration des musulmans canadiens dans les lieux de travail du pays.

L'étude recommande d'abord aux différents paliers de gouvernement de lancer des campagnes publiques de sensibilisation qui humanisent les musulmans canadiens .

L'objectif est de combattre et de corriger les stéréotypes envers les personnes musulmanes.

Par ailleurs, Ottawa a déjà mis en place l'une des recommandations proposées dans ce rapport en nommant une première représentante spéciale pour lutter contre l’islamophobie jeudi.

L'étude demande aussi aux instances fédérale, provinciale et municipale de plaider pour l’éradication de lois ouvertement islamophobe comme la loi 21 , comme l'a fait le maire de Brampton en Ontario.

Pour les recommandations au sein de lieux de travail, le rapport conseille notamment aux employeurs d' instaurer une culture de travail inclusive, où tous les employés sont accommodés .

Il est aussi recommandé aux patrons de viser l’inclusion dans leurs fonctions de direction et diversifier le personnel .

Les auteurs encouragent les employeurs à mettre en place des structures sur le lieu de travail qui permettent aux musulmans de discuter, de signaler et d’aborder les expériences d’islamophobie en toute sécurité .