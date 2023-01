Un mandat de grève pour les professeurs de l’UQAR

Réunis en assemblée générale mercredi, ils ont appuyé à 94 % la proposition de grève. Plus du deux tiers des membres du Syndicat des professeurs et des professeures de l' UQAR étaient présents.

Selon le syndicat, les conditions de travail des professeurs se détériorent. En plus de l'enseignement et de la recherche, les professeurs doivent aussi se charger de certaines tâches administratives et couvrir un large territoire, puisque l'université a aussi des antennes en Gaspésie, sur la Côte-Nord et dans Chaudière-Appalaches.

On s'attend des professeurs de l' UQAR une présence sur le territoire. Les professeurs, les chercheurs vont être appelés à se déplacer, faire des terrains de recherche et donc on a des attentes envers les professeurs de l' UQAR qui sont différentes des autres universités qui ne sont pas des universités en région , a expliqué le président du syndicat, Marc-Denis Rioux, en entrevue à l'émission Même fréquence.

« Les gens [...] travaillent les fins de semaines, ils travaillent tout le temps. C'est pas rare de parler avec des profs qui travaillent des heures épouvantables par semaine. Ça entraîne un épuisement, un découragement. » — Une citation de Marc-Denis Rioux, président du Syndicat des professeurs et professeurs de l'UQAR

Pour l'instant, aucune journée de grève n'a été décrétée.

Le syndicat pourrait toutefois s'en servir si les négociations n'avancent pas plus vite concernant le renouvellement de la convention collective des professeurs, qui est échue depuis mai 2022.

Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du syndicat qu'il y ait un vote de grève comme ça qui passe à Rimouski. Ça montre que les profs sont mobilisés autour de certains enjeux , a affirmé M. Rioux.

Les professeurs réclament un meilleur salaire, mais surtout un meilleur soutien de leur employeur afin de faciliter l'accomplissement de leur mandat et de leurs tâches.

D'après une entrevue de Maude Rivard