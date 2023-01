Fermetures fréquentes des patinoires extérieures à Trois-Rivières

Le conseiller du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, s'attriste de constater que la patinoire du parc des Seigneurs soit fermée. Selon lui, elle n'aurait pas du tout été ouverte depuis le début de l'hiver et ce serait le cas d'autres patinoires à Trois-Rivières.

François Bélisle affirme que plusieurs citoyens l’ont interpellé à ce sujet, d’où sa sortie publique.

La Ville de Trois-Rivières assure toutefois que toutes les patinoires extérieures ont ouvert au moins une fois depuis le début de la saison et que seules trois sont restées complètement fermées, soit les étangs du parc des Chenaux et Pie-XII ainsi que le sentier du parc des Loisirs dans le secteur Saint-Louis-de-France. Quoi qu’il en soit, la Ville admet que la situation est plus complexe que les autres années.

« C’est un des hivers les plus difficiles sur le plan de l’ouverture des patinoires extérieures. » — Une citation de Mikaël Morrissette, responsable des relations publiques et porte-parole de la Ville de Trois-Rivières

Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu’une patinoire peut être ouverte. Par exemple, si une patinoire a un petit fond de glace, on ne veut pas nécessairement l’ouvrir une journée de risque de perdre ce fond de glace , ajoute le porte-parole de la Ville, Mikaël Morrissette.

Les services de proximité délaissés?

Les fermetures de patinoires inquiètent le conseiller François Bélisle. Il craint que la Ville ne délaisse petit à petit les services de proximité comme les patinoires au profit de projets et événements de plus grande envergure.

Je ne voudrais pas que, parce que les patinoires ont été peu utilisées, qu’on s’en serve comme argument un peu comme les piscines pour dire : on va les fermer , dit-il.

La Ville indique que ses équipes travaillent d'arrache-pied pour rendre les patinoires accessibles au public. Bon an mal an, les patinoires sont habituellement entretenues jusqu’à la semaine de la relâche sur le territoire trifluvien.