La Ville et la police d’Ottawa sur le qui-vive toute la fin de semaine

Avis à ceux qui ont l’intention de se rendre au centre-ville d’Ottawa cette fin de semaine : la Ville et la police locale feront sentir leur présence et veilleront au respect des règlements municipaux.

Des restrictions spéciales en matière de stationnement seront en vigueur au centre-ville, du vendredi 27 janvier au dimanche 29 janvier , prévient la Ville d’Ottawa, dans un communiqué envoyé jeudi soir, qui fait mention d’événements prévus au centre-ville cette fin de semaine .

Sur les réseaux sociaux, divers groupes ont exprimé leur intention de converger vers la capitale nationale pour souligner le premier anniversaire du convoi des camionneurs, qui a pris son envol le 28 janvier 2022.

Récemment interrogé par Radio-Canada, Brian Derksen, aussi appelé le camionneur qui n’est jamais parti , a dit qu’il attendait beaucoup de manifestants les 28 et 29 janvier sur la colline du Parlement.

Je m’attends aussi à beaucoup de gens le 14 février, le jour où Justin Trudeau a évoqué la Loi sur les mesures d’urgence. Qui fait une telle chose le jour de la Saint-Valentin, la journée de l’amour?

De ce fait, des agents supplémentaires ont été appelés en renfort pour patrouiller dans le centre-ville pour s’assurer que les règlements municipaux concernant le stationnement, le bruit, les déchets et les feux d’artifice soient respectés.

Plus tôt cette semaine, la police d’Ottawa a assuré qu’aucun autre convoi n’allait paralyser le centre-ville.

Un mouvement fragmenté

Il est difficile de quantifier le nombre de manifestants qui prévoient se rendre au centre-ville cette fin de semaine. Selon le professeur en criminologie de l'Université d'Ottawa, Michael Kempa, le mouvement est encore plus fragmenté que l’année dernière .