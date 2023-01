Des aînés et des nouveaux arrivants s’allient pour favoriser l’inclusion

Une trentaine de personnes se sont réunies dans le sous-sol de la cathédrale de Saint-Boniface, pour discuter des enjeux autour de la culture et de l’identité.

Nadège Tuo affirme que les aînés sont des personnes importantes pour conseiller et inspirer les plus jeunes générations à travers leur expérience.

La coordinatrice de projets à la FAFM, Nadège Tuo, explique que cette discussion fait partie du projet d’inclusion des nouveaux arrivants soutenu financièrement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

« Depuis septembre, on a organisé des activités et des sorties pour renforcer les liens entre les aînés et les nouveaux membres de la communauté. On a voulu aller plus loin cette fois-ci en proposant ce moment de partage d’expérience. »