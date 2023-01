Grand retour du Grand Prix Ski-Doo à Valcourt

Cette année, on a quelques nouveautés. On peut dire que le vendredi a changé un petit peu. Cette année, le vendredi sera une journée portes ouvertes. Pour le 40e anniversaire, on voulait s’assurer que les gens de la région et de partout pouvaient se présenter au Grand Prix et découvrir qu’est-ce que c’est , explique le directeur général de l'événement, Guillaume Richard.

Une autre nouveauté cette année : les adolescents de 17 ans et moins pourront accéder au site du Grand Prix gratuitement pendant toute la fin de semaine

Grand Prix Ski-doo de Valcourt : entrevue avec Guillaume Richard ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Vivement le retour Grand Prix Ski-doo de Valcourt : entrevue avec Guillaume Richard. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Météo encourageante

La neige de mercredi soir et de jeudi a été particulièrement bien accueillie par l'équipe derrière le Grand Prix.

Ça aide beaucoup. La météo a été un peu plus dure avec nous pendant le temps des Fêtes. On avait commencé un peu la préparation de la glace. Mais notre équipe sur le site a pris les bouchées doubles après les Fêtes. L’épaisseur de la glace est quand même très bien, on est à une dizaine de pouces environ. On doit se rendre au moins à 12, 15 pouces avant le Grand Prix dans deux semaines, et on a du temps froid qui s’en vient , constate Guillaume Richard.

Côté neige, on avait déjà au moins 80, 85 % de la neige requise, mais avec la neige qu’on a eue aujourd’hui, c’est un peu un cadeau du ciel, on n’a plus d’inquiétude de ce côté-là , ajoute-t-il.

Le directeur général du Grand Prix recommande particulièrement au public de venir faire un tour samedi.

« La journée du samedi sera une journée très occupée. Toutes les catégories [...] vont être en course. En soirée, on aura un renouveau, un peu. On a le drag qui revient au Grand Prix cette année le samedi soir. Dans le chapiteau Ski-Doo, on aura aussi un spectacle de musique, le groupe Gueule de bois. C’est vraiment un événement familial à ne pas manquer! » — Une citation de Guillaume Richard, directeur général du Grand Prix Ski-Doo

L'événement aura lieu du 10 au 12 février 2023