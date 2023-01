Le Festival Folk de Vancouver pourrait être sauvé

Les organisateurs du festival avaient causé toute une commotion, la semaine dernière, en annonçant que le 45e Festival folk de Vancouver n’aurait pas lieu durant l’été 2023 et pourrait disparaître à jamais en raison de difficultés financières post-pandémiques.

La société qui organise le festival expliquait qu’il faudrait 500 000 $ supplémentaires, qu’elle ne possède pas, pour produire le prochain festival, ce qui n’était ni réaliste ni durable, selon elle.

Dans une lettre ouverte publiée jeudi, le conseil d’administration explique avoir été approché par des particuliers offrant de l’appui et du financement potentiels pour le festival.

C’est très encourageant et le conseil d’administration est en discussion avec ces parties pour voir comment ces possibilités peuvent devenir réalité , lit-on.

Les auteurs mentionnent aussi les nombreux messages d’amour et d’appui offerts au festival par des bénévoles dévoués, des musiciens, des participants, notamment.

Motion de dissolution retirée

Les membres de la Société du Festival folk devaient s’exprimer sur la possible dissolution de l'organisme à but non lucratif et l'annulation permanente du Festival folk le 1er février.

L’assemblée générale annuelle est maintenant repoussée au 1er mars et la motion de dissolution a été retirée, le temps que la société explore les options possibles pour sauver le festival .

En lieu et place, une assemblée d’information aura quand même lieu le 1er février.