La Colombie-Britannique installera des capteurs pour alerter plus tôt en cas de séisme

Un réseau d'environ 50 capteurs et dispositifs d'alerte anticipée sera installé en Colombie-Britannique dans le cadre d'un plan d'envergure visant à protéger les personnes et les infrastructures en cas de tremblement de terre majeur.

Les capteurs seront connectés au système d'alerte sismique précoce, qui devrait être opérationnel en 2024.

Selon une annonce conjointe des gouvernements fédéral et provincial faite jeudi, les capteurs donneront des secondes - voire des dizaines de secondes - d'avertissement avant que les secousses les plus fortes n'arrivent, ce qui contribuera à réduire les blessures, les décès et les dommages matériels.

Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, a déclaré dans un communiqué qu'un système d'alerte anticipée était essentiel pour aider les habitants de la province à atténuer les impacts d'un événement sismique.

L'an prochain, lorsque le système complet sera opérationnel, plus de 10 millions de Canadiens vivant dans les régions du pays les plus sujettes aux séismes recevront des alertes précoces, leur donnant ainsi des secondes supplémentaires pour se mettre à l'abri.

Plus de 5000 tremblements de terre secouent le Canada chaque année, la plupart ayant lieu le long de la côte de la Colombie-Britannique. Environ 20 % des tremblements de terre se produisent aussi le long des vallées du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais.

Jusqu'à quatre minutes d'avertissement en cas de séisme important

Le 26 janvier 1700, un tremblement de terre de magnitude 9 avait frappé la côte ouest de l'Amérique du Nord, créant un tsunami qui a traversé l'océan Pacifique avant de s'abattre sur le Japon.

Si un séisme similaire se produisait, un système d'alerte anticipée fonctionnel pourrait donner jusqu'à quatre minutes d'avertissement aux communautés de la côte de la Colombie-Britannique avant que les secousses les plus puissantes ne surviennent.

Le système pourrait également être utilisé, entre autres, pour déclencher automatiquement le ralentissement des trains, empêcher les véhicules de traverser des ponts ou des tunnels, détourner le trafic aérien, fermer automatiquement les vannes de gaz et ouvrir les portes des casernes de pompiers et d'ambulances.

Ces dispositifs s'ajouteront à plusieurs centaines de capteurs déjà mis en place par Ressources naturelles Canada, les premiers ayant été installés au terminal de traversiers de BC Ferries de Horseshoe Bay au printemps 2022.