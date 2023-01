Le Canada augmente sa vigilance face aux cyberattaques de pirates prorusses

L'avertissement a été lancé lorsque Killnet, un groupe que le Canada et ses alliés considèrent comme un groupe de cybercriminalité aligné sur la Russie , s'est engagé à attaquer les pays qui soutiennent l'Ukraine.

Un porte-parole du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) a indiqué que l'agence est au courant des informations faisant état d'une augmentation du nombre de groupes pirates alignés sur l'État russe cherchant à compromettre ou à perturber les alliés de l'Ukraine, en réponse à leur soutien continu au gouvernement ukrainien.

Le Centre canadien pour la cybersécurité, qui fait partie du CST , rappelle à la communauté canadienne de la cybersécurité – en particulier aux défenseurs des infrastructures critiques et des réseaux de l'industrie de la défense 7 – d'adopter un état de vigilance accru et de renforcer leur sensibilisation et leur protection contre les cybermenaces malveillantes , a déclaré le porte-parole du CST , Evan Koronewski.

M. Koronewski a souligné que, jusqu'à présent, le CST n'a constaté aucune augmentation des attaques contre le gouvernement du Canada.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a autorisé la livraison à l'Ukraine de chars Leopard 2, provoquant une salves de cyberattaques contre des sites financiers allemands. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Markus Schreiber

Attaque contre l’Allemagne

Reuters a rapporté plus tôt cette semaine que Killnet avait lancé une campagne de déni de service (DDoS) contre plusieurs sites Web allemands pour les mettre hors ligne mercredi après que ce pays a annoncé qu'il enverrait des chars en Ukraine.

L'agence de sécurité allemande, BSI, a déclaré que certaines cibles du secteur financier étaient également touchées, mais que les coups avaient peu d'effet.

La société Cado Security a rapporté que lors d'une analyse des chaînes Telegram associées à des pirates de langue russe, elle a trouvé plusieurs messages encourageant les cyberreprésailles contre l'Allemagne, y compris le mot-clic #GermanyRIP . Il a déclaré que les messages et le mot-clic avaient été repérés pour la première fois sur la chaîne du groupe Killnet.

Killnet a également revendiqué la responsabilité d'une attaque DDoS contre le gouvernement lituanien après que le pays balte a bloqué le flux de marchandises vers la région russe de Kaliningrad, et d'une frappe DDoS sur un aéroport américain en mars 2022.

Le Canada fournira quatre chars de combat Leopard 2 A4 et des entraîneurs pour enseigner aux soldats ukrainiens comment les faire fonctionner. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / David Smith

Le Kremlin nie tout lien avec Killnet

Moscou a nié avoir mené des opérations de piratage.

Nous ne savons pas ce qu'est [Killnet]. Nous nous demandons honnêtement pourquoi un groupe de pirates est associé à la Russie et non à un autre pays européen , a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point de presse de routine.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a annoncé jeudi que le Canada fournira à l'Ukraine quatre chars de combat principaux Leopard 2 A4 et des entraîneurs des Forces armées canadiennes pour enseigner aux soldats ukrainiens comment faire fonctionner les véhicules.