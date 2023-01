Les fin des travaux à l’urgence de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts prévue en mars

Les travaux de réaménagement et de rénovation des locaux du département d’urgence et de soins intensifs de l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts seront terminés à la fin du mois de mars, indique le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

C’est ce qui a été annoncé lors de la rencontre du conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie tenue jeudi après-midi.

On suit l'échéancier qu’on avait établi l’an passé et on en est bien contents , affirme Harris Cloutier, le directeur des services techniques au CISSS de la Gaspésie.

Les travaux consistent à regrouper plusieurs unités dans un même département pour une plus grande proximité des services. Le temps d’effectuer les travaux de modernisation, l’urgence et les soins intensifs ont été déplacés au 5e étage de l’hôpital au début de l’été dernier.

Dans la nouvelle construction, il y aura plus de proximité entre l'inscription, le triage et la salle de traitements, ainsi qu'entre le poste des infirmières, la salle de réanimation et la radiologie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Selon Harris Cloutier, le projet aura coûté moins que le budget prévu initialement, qui était de 13 millions de dollars.

On est en équilibre, on suit notre budget, précise-t-il. Pour les [déficits], on est au-dessous du seuil qu’on se donne habituellement, qui est un facteur de 10 %.

« On va faire un gain parce qu’on devrait livrer le projet avec un coût de 11 millions de dollars. » — Une citation de Harris Cloutier, directeur des services techniques au CISSS de la Gaspésie

Autrement dit, le CISSS prévoit économiser 2 millions de dollars sur le budget prévu initialement pour le projet.

M. Cloutier estime que deux ou trois mois d’installation et d’aménagement seront nécessaires à la suite de la livraison du chantier.

Le début des activités est donc prévu autour du mois de mai ou de juin.