Un atelier donné dans son alma mater pour le comédien Simon Landry-Désy

C'est spécial, c'est sûr, c'est quand même des années, vraiment intenses et importantes dans ma vie, mes années à Camille-Lavoie. Moi, c'est à cause du théâtre que j'ai voulu devenir comédien. Puis, le théâtre me l'a bien rendu , a-t-il raconté au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il est présentement dans la région pour des représentations de la pièce La Société des poètes disparus, tirée du célèbre film de 1989.

C'est un un spectacle vraiment spécial parce que, bon on connaît quand même l'histoire, tout le monde, bien pas tout le monde, mais la plupart des gens connaissent l'histoire de ce prof qui arrive dans une école, dans un collège privé, où tout est très ordonné et lui il décide d'insuffler un peu de sa passion, ou en tout cas de de faire germer la passion dans chacun de ces étudiants-là , a-t-il débuté.

L’Almatois dresse un parallèle entre cette histoire et la sienne.

C'est l'évidence même que moi, c'est ce que j'ai vécu ici puis qu'il y a des profs dans mon parcours qui m'ont brassé un peu, puis qui ont fait germer cette confiance-là aussi, de juste écouter ses envies, puis d'essayer des affaires aussi , a poursuivi Simon Landry-Désy, qui a ensuite obtenu une formation en interprétation au Collège Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse.

Trois soirs

La pièce sera présentée vendredi au Théâtre C, à Chicoutimi, samedi à la Salle Michel-Côté, Alma, puis dimanche à la Salle Desjardins Maria-Chapdelaine, à Dolbeau-Mistassini.

C'est la première fois que je viens jouer à la Salle Michel-Côté. C'est la première fois depuis que je suis comédien professionnel que je viens jouer dans la région , a-t-il enchaîné.

À ce retour à la maison, il est à même de constater l’impact de jouer à la télévision dans une série avec de fortes cotes d’écoute, comme Stat.

Je pense que ma mère en a plus entendu parler que moi parce que j'habite à Montréal. Je ne croise pas nécessairement des gens que je connais tant que ça. Les gens ne me reconnaissent pas nécessairement. Tu sais, j'ai ne pas assez joué, tandis que les gens ici dans la région ils font: "Coudonc, Simon est rendu à la télé" , a-t-il raconté.

À propos de son expérience dans la quotidienne de Fabienne Larouche, où il incarne Damien Renaud, il s’est dit heureux de voir de l’intérieur à quel point le rythme de production est intense.

Je le vois aussi comme une expérience qui me nourrit clairement, parce qu’à la télé, être sur un plateau, c'est complètement différent d’être sur une scène de théâtre. C'est les deux extrêmes du spectre complètement. Puis j'ai la chance de jouer tout ça, c'est incroyable , a-t-il conclu.

Finalement, en plus de la télévision et du théâtre, Simon Landry-Désy pourra aussi être vu sur grand écran alors qu’il fait partie de la distribution du film Crépuscule pour un tueur, qui prendra l’affiche le 10 mars.

Avec les informations de Julie Larouche