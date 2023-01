Forum des activités minières : des élus de l’Outaouais annoncent une déclaration commune

Le forum d'intégration des activités minières s’est tenu ce jeudi au Palais des congrès de Gatineau. Regroupant plus de 200 politiciens, des spécialistes de l’environnement et des collectifs citoyens, l’événement a débouché sur l’annonce de la Déclaration municipale de Gatineau pour l'intégration harmonieuse des activités minières aux territoires.

Les élus locaux, à travers cette déclaration, demandent au gouvernement du Québec notamment une mise à jour des politiques d'encadrement municipal des activités minières afin de tenir compte du contexte minier québécois .

Les signataires souhaitent que les municipalités puissent reconnaître la valeur économique, sociale et culturelle de leurs zones de villégiature pour assurer une cohabitation harmonieuse avec des activités minières en plus d'un plan de protection de l'eau et de la nappe phréatique. En autres mots, un meilleur encadrement et plus d'autonomie en la matière pour les municipalités.

La signature de la déclaration s’inscrit non seulement comme la conclusion d’une journée d’échange, mais également comme l’aboutissement de mois, voire d’années de travail des élus locaux, afin de faire entendre leur voix concernant les projets miniers.

Non, on n'est pas contre l'activité minière. On n’est pas ardemment pour, on n’est pas ardemment contre: on est pour l’autonomie municipale , a lancé le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté, à l’issue du forum.

Daniel Côté est le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les gouvernements provincial et fédéral sont actuellement aux prises avec l’enjeu des minéraux critiques et stratégiques, tels que le graphite, le cobalt ou encore le lithium.

Ces dernières années, les claims miniers, qui déterminent les droits d'exploration et d'exploitation, ont connu une forte hausse dans la province. Rien qu’en Outaouais, les demandes ont augmenté de plus de 211 % en un an et demi.

Le Président de l’ UMQ a rappelé que l’objectif n’était pas d’empêcher l’activité minière, mais de pouvoir contrôler davantage l’exploration. Selon lui, tous les endroits ne seraient pas nécessairement compatibles avec ce type d’activité.

Sur le territoire de la MRC , nous, on évalue qu’il y a minimalement 80 % du territoire qui est incompatible aux activités minières , a détaillé durant le forum le préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, Marc Carrière.

Le préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, Marc Carrière Photo : Radio-Canada

De l'espoir, malgré des désaccords

Si les professionnels de l’industrie minière ont assuré entendre les craintes des élus locaux, ils évoquent toutefois une certaine méconnaissance de la réalité d’un projet minier.

Il y a beaucoup de claims, il y a de l'engouement pour le Québec minier, mais cela ne veut pas dire que tous ces claims-là vont résulter d'une mine , a affirmé de son côté la présidente-directrice générale de l’Association minière du Québec, Josée Méthot.

Selon elle, l’industrie minière est particulièrement encadrée au Québec. Moi je serai prête à gager qu'on est l'industrie la plus encadrée par les gouvernements , s’est-elle avancée.

Les regroupements de citoyens et de spécialistes ont tout de même tenu à rester positifs à la fin de cette journée d’échange.

Le porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, Ugo Lapointe, a d’ailleurs souligné que l’annonce de la déclaration représentait une avancée, d'autant plus que le gouvernement provincial ne s'est pas montré insensible aux revendications du collectif.

Nous saluons également l’intention d’agir annoncée aujourd’hui par le gouvernement du Québec. Nous porterons attention aux actions concrètes qui seront annoncées dans les prochaines semaines et nous souhaitons faire partie de la solution pour redéfinir la Loi sur les mines et les règles des Territoires incompatibles avec l’activité minière , a commenté M. Lapointe.

D’après la sous-ministre du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Line Drouin, le gouvernement devrait se prononcer sur le dossier dans les prochaines semaines.

Avec les informations de Nelly Albérola