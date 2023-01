L’avenir de la police de Surrey est toujours incertain

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, affirme avoir besoin de plus d’information avant de décider si oui ou non, la Ville de Surrey pourra mettre fin à la transition vers un service de police municipal en remplacement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

En novembre, le conseil municipal de Surrey avait voté à 5 contre 4 pour conserver la GRC et mettre fin à la transition qui avait été mise en place par l’ancien maire, Doug McCallum. Le conseil municipal avait également envoyé un plan à la province pour justifier l’arrêt de la transition.

Toujours en novembre, la mairesse, Brenda Locke, avait demandé au service de police de cesser l’embauche de nouveaux agents jusqu’à ce que la province ait rendu sa décision. En l’absence d’une décision de la province, le service de police de Surrey poursuit toutefois ses embauches.

Selon le conseil municipal de Surrey, conserver la GRC permettrait d’économiser 235 millions de dollars sur cinq ans. Le service de police de Surrey (SPS) estime plutôt que mettre fin à la transition engendrerait des pertes de 107 millions de dollars et entraînerait le licenciement de 375 employés.

Jeudi après-midi, Mike Farnworth a déclaré que son ministère avait terminé un examen complet des soumissions faites par la Ville de Surrey, la GRC et le SPS , mais qu’il avait besoin d’information supplémentaire avant de prendre une décision.

La transition policière à Surrey est sans précédent et complexe et nécessite une analyse complète et approfondie , a déclaré le ministre de la Sécurité publique par voie de communiqué. Je suis reconnaissant pour le travail que toutes les parties ont entrepris jusqu’ici. Nous attendrons leurs réponses en temps opportun et attendons avec impatience la poursuite de la collaboration.

Mike Farnworth a répété à plusieurs reprises que sa priorité était de s'assurer qu'un niveau adéquat de sécurité soit maintenu dans la deuxième ville la plus peuplée de la province, rappelant que la décision aurait un impact à l'échelle de la Colombie-Britannique.

Réactions mitigées à Surrey

En réaction à l’annonce de Mike Farnworth, la Ville de Surrey dit évaluer ses options, estimant la décision de la province injustifiée.

L'incapacité de prendre une décision en temps opportun est injuste pour les agents du SPS et de la GRC et leurs familles , déclare la mairesse de Surrey, Brenda Locke, dans un communiqué, soulignant l’impact sur la capacité de la Ville à boucler son budget.

« Plus les deux services de police fonctionnent avec cette incertitude, plus l'argent des contribuables est dépensé de façon inutile. L'instabilité doit prendre fin et il est essentiel d'avoir une réponse rapide. » — Une citation de Brenda Locke, mairesse de Surrey

La directrice du Service de police de Surrey, Melissa Granum, estime de son côté ce délai regrettable , ajoutant apprécier le travail de la province et reconnaître qu’ une décision finale aura des conséquences non seulement pour Surrey, mais aussi pour toute la province .

Ce retard continu dans la décision prise par le gouvernement de la Colombie-Britannique tient Surrey en otage économique parce que les décisions d'investissement économique sont retardées sans savoir ce que l'avenir nous réserve , estime pour sa part la PDG de la chambre de commerce de Surrey, Anita Huberman.

Il est temps de gouverner, disent des Libéraux

Dans une déclaration commune, les députés libéraux Trevor Halford et Elenore Sturko accusent le gouvernement d’avoir renoncé à ses responsabilités.

Les résidents de Surrey méritent de la clarté et un échéancier par rapport à une décision sur l’avenir de la police à Surrey , écrivent-ils, soulignant les divisions que l’enjeu a engendrées dans la communauté.

Comment les leaders de la communauté peuvent-ils planifier? , ajoutent-ils. Comment les résidents peuvent-ils être rassurés et en confiance au milieu du chaos et de l'incertitude que ce gouvernement continue de prolonger avec ces délais? Ils ont besoin de réponses, et David Eby doit gouverner.

Avec les informations de La Presse canadienne