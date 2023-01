Noah Cowan, ancien codirecteur du TIFF, est décédé à l’âge de 55 ans

L'attaché de presse de M. Cowan a déclaré qu'il avait reçu un diagnostic de glioblastome en décembre 2021 et qu'il était mort mercredi à Los Angeles.

Le directeur général du TIFF , Cameron Bailey, se souvient du rire tonitruant de Noah Cowan, de son esprit vif et de sa passion pour la défense des cinéastes LGBTQ.

Il était une sorte d'étincelle intellectuelle au sein de notre organisation, et à peu près partout où il allait , a commenté Cameron Bailey. En plus de cela, et peut-être la raison de cela, ce qui le nourrissait, c'était une incroyable curiosité qu'il avait pour tout.

Noah Cowan, originaire de Hamilton, avait commencé au TIFF adolescent en tant que bénévole à la billetterie, en 1981.

Il a ensuite occupé divers postes jusqu'à ce qu'il se joigne à l'équipe instigatrice du programme Midnight Madness en 1988, avant d'en prendre la direction l'année suivante jusqu'en 1996.

Selon M. Bailey, les conseils de son prédécesseur ont contribué à faire du programme de films cultes une plateforme de premier plan pour le cinéma de genre dans le monde. C'est un héritage que nous avons essayé de maintenir au fil des ans avec de grands programmateurs qui l'ont suivi, mais c'était la passion de Noah et son excitation pour ce que les films, sans pedigree artistique, pouvaient créer.

De 1993 à 2001, Noah Cowan a également dirigé Cowboy Pictures, un distributeur de films indépendants à New York qui apportait son soutien aux cinéastes débutants.

Noah Cowan a été directeur artistique du TIFF Bell Lightbox de 2008 à 2014 (Archives). Photo : Getty Images / Tibrina Hobson

Il est revenu au TIFF en tant que codirecteur en 2004, occupant ce poste jusqu'à ce qu'il devienne directeur artistique du TIFF Bell Lightbox de 2008 à 2014. Après cela, il a été directeur général de la San Francisco Film Society de 2014 à 2019, puis a déménagé à Los Angeles pour diriger une agence de conseil pour les organisations médiatiques et d'arts visuels.

Très généreux

Une amie de longue date, Nuria Bronfman, directrice générale de l'Association des cinémas du Canada, a assuré qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui aimait autant la vie que Noah Cowan. Il était non seulement un ami et un partenaire de crime, mais j'ai beaucoup appris de lui , a confié Mme Bronfman.

Il était très généreux de ses connaissances, ses contacts; il était très disposé à me présenter à son cercle de collaborateurs et voulait simplement que je réussisse, il m'a beaucoup soutenue, a-t-elle évoqué.

M. Cowan a vécu sa vie comme il l'entendait, croit-elle. Il était incroyablement positif, même jusqu'à la fin. Il ne permettait tout simplement pas à la maladie d'altérer sa vision de la vie , a raconté Mme Bronfman. J'ai toujours été étonnée, vous savez, après avoir passé du temps avec lui au cours de la dernière année, de voir que c'était lui qui remontait le moral de tous ceux qui l'entouraient. Il va beaucoup nous manquer.