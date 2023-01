François Drolet, jamais loin de ses lames

Cofondateur de Nagano Skate, François Drolet est un spécialiste des lames de patins, et pourtant, il n’en portait plus lui-même depuis la fin des années 1990. Mais voilà que le médaillé d’or des Jeux de Nagano est de retour sur la glace pour participer aux Championnats du monde des maîtres.

Dans l’ombre du patineur de vitesse Gaétan Boucher, François Drolet est un autre ex-champion olympique qui sera en action lors de la compétition tenue au Centre de glaces de Québec, de vendredi à dimanche. Et la présence du premier n’est pas étrangère à celle du second.

Avant même que le Centre de glaces n’ouvre, Gaétan Boucher et Benoit Lamarche avaient affiché leurs couleurs en disant qu’ils voulaient participer aux Championnats des maîtres. Sachant que ces gars-là allaient être là, je me suis dis que ça pourrait être cool , lance celui qui a d'abord commencé à s'entraîner sur l’anneau des plaines d’Abraham, il y a deux ans.

Le retour à la compétition de Gaétan Boucher a motivé François Drolet. Photo : Radio-Canada

L’an passé, on était plusieurs anciens patineurs qui se pointaient au Centre de glaces quand ça adonnait. En septembre, je me suis dit que c’était le temps d’ouvrir la machine et de venir au moins trois fois par semaine. Je me suis beaucoup entraîné avec Benoit.

Du courte piste au longue piste

Contrairement à Boucher et Lamarche, François Drolet n’avait aucune expérience sur les gros anneaux. C’est en courte piste que le natif de Sainte-Foy a fait carrière, remportant l’or avec ses coéquipiers de l’équipe canadienne au relais 5000 mètres, en 1998.

Éric Bédard, Marc Gagnon, François Drolet et Derrick Campbell lors de la victoire de l'équipe canadienne au relais 5000 mètres hommes aux Jeux olympiques de Nagano en 1998. Photo : Radio-Canada

Après Nagano, j’ai patiné un an, puis j’ai arrêté complètement. J’avais une auberge à Neuville et j’en avais plein les bras. Progressivement, j’ai commencé le canot à glace et la forme est revenue. J’ai aussi développé une passion pour le jogging , relate-t-il.

Drolet est également revenu dans le monde du patin, mais dans un rôle différent. Vers la fin de sa carrière d’athlète, il avait développé une courbe de lame particulièrement efficace. Un gabarit pour la reproduire est resté au Centre national d'entraînement où il a longtemps été utilisé pour donner la bonne forme au berceau des patins des membres de l’équipe canadienne.

Un pro des lames

Tant et si bien qu’en 2013, François Drolet s’est vu proposer un poste de spécialiste d’équipement par le directeur du programme national de courte piste, Yves Hamelin. Un emploi qu’il a occupé durant quatre ans avant de lui-même se lancer en affaires en co-créant Nagano Skate.

L’entreprise a fait sa marque en commercialisant des plaques de diamants et des supports de conception québécoise destinés à l’aiguisage des patins de vitesse. Ensuite, la conception de vêtements s'est ajoutée, dont les maillots portés par les patineurs australiens aux derniers Jeux olympiques.

Le support à aiguisage et les plaques de diamants développés par Nagano Skate. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Depuis l’automne, Nagano Skate a même sa propre boutique au Centre de glaces. Et François Drolet était en demande, cette semaine, en prévision des Championnats des maîtres. Plusieurs sont venus me montrer leurs lames et ils avaient besoin d’un peu d’amour. On leur a refait la courbe, refait le berceau, et ça leur a fait gagner jusqu’à une seconde au tour , relate l'homme de 50 ans.

Un sérieux aspirant

S’il néglige parfois sa propre paire de patins, Drolet s’est assuré de ne pas être un cordonnier mal chaussé sur la ligne de départ de la compétition prévue en fin de semaine. C’est sûr que l’esprit compétitif est là. Un peu comme Gaétan [Boucher], je compare mes temps avec les gars de ma catégorie. Je pense que je peux rivaliser avec ces gars-là , estime l’ex-olympien.