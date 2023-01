Les Wanderers d’Halifax font le plein de sang neuf

Un changement de garde s’imposait dans la capitale néo-écossaise. L’an dernier l’équipe a terminé à 17 points des séries et n’a marqué que 24 buts, le plus maigre total de la ligue.

Quinze joueurs de l'effectif de l’an dernier n’ont pas vu leur contrat renouvelé. Certains morceaux importants tels que Christian Oxner, Peter Schaale, Jérémy Gagnon-Laparé et le meilleur buteur de CPL en 2020, Akeem Garcia, ont tous quitté l’équipe lors de la saison morte. L'entraîneur-chef Stephen Hart, qui était avec l’équipe depuis ses débuts en 2019, s’est aussi fait montrer la porte.

Son remplaçant : Patrice Gheisar, anciennement entraîneur de l’Azzuri de Vaughan, champion l'été dernier de la ligue semi-professionnelle de l’Ontario.

Patrice Gheisar, nouvel entraineur-chef des Wanderers d'Halifax Photo : Gracieusté Wanderers d'Halifax

Et le recrutement de Gheisar impressionne déjà. Parmi les six nouveaux joueurs déjà dévoilés par les Wanderers, on retrouve le gardien franco-ontarien Yann Fillion, qui arrive fraichement de la première division finlandaise.

Le projet qui m’a été proposé par l'entraineur est en ligne avec mes valeurs et ce que je veux accomplir avec ma carrière. J’ai eu des discussions superbes avec l'entraîneur qui est vraiment sharp et qui propose quelque chose très intéressant au niveau humain et aussi au niveau du soccer , avoue le natif d’Ottawa.

Formé à l’Académie de l’Impact de Montréal, il a quitté le continent en 2016 pour le FC Zurich en Suisse, faute d’opportunités au Canada.

J’avais pas grand choix ailleurs parce que dans le temps il n'y avait pas de CPL . Tu sors de Montréal et si tu ne signes pas avec l’équipe première, soit tu essaies de jouer aux États-Unis en USL ou que tu tentes ta chance en Europe. C’est quelque chose que j'ai toujours voulu voir comme joueur aussi.

Yann Fillion, nouveau gardien des Wanderers d'Halifax, dans l'uniforme de son ancien club en Finlande, le AC Ouru. Photo : Gracieusté Wanderers d'Halifax

En tant qu’humain ça m’a amené beaucoup de choses, j’ai pu vivre plusieurs d'expérience que ce soit aller en Suisse manger des raclettes ou en Finlande faire des saunas! J’ai appris beaucoup sur moi aussi. De partir si loin de chez moi, j’ai grandi et je ne suis pas la même personne que si j'étais resté à Ottawa.

Après quelques années en Finlande, Yann Fillion a pris la décision de revenir vers le Canada. Après les transferts vers de plus grandes ligues de Joel Waterman, Lukas MacNaughton ou même, plus récemment, Ballou Tabla, il est conscient que la CPL peut servir de tremplin intéressant pour les joueurs canadiens.

Je sentais que c’était le bon moment de venir passer quelques saisons au Canada en espérant pouvoir prendre un pas encore plus haut après. Je me suis dit qu'en venant en CPL ça pourrait être une façon de rebooster mon profil et de me projeter encore plus haut de où j’étais avant , affirme celui qui suit les matchs de la Première ligue canadienne depuis le début.

La gardien de 6 pieds 4 pouces n’a jamais mis les pieds à Halifax, mais il appréhende déjà le premier match dans l’uniforme de sa nouvelle équipe.

Quand tu vois les matchs, c’est Halifax qui a la meilleure ambiance, c’est Halifax qui a le stade rempli à tous les matchs. C’est sûr qu’il y avait une certaine excitation quand c’est eux plus qu’une autre équipe qui m’a approché , affirme Yann Fillion qui affirme que les Wanderers ont comme objectif de faire les séries pour une première fois depuis la saison modifiée de 2020.

Parmi les autres recrutements des Wanderers, on compte le français Lorenzo Callegari, un ancien de l’académie du Paris Saint-Germain.

L’attaquant brésilien-canadien Tiago Coimbra a aussi fait le saut avec les Wanderers. Plusieurs analystes le voyaient faire le saut vers la MLS ou en Europe, mais le jeune joueur de 20 ans qui se faisait surnommer « Canada »dans son ancien club au Brésil a préféré prendre la route de la CPL.

D’autres signatures devraient être dévoilées d’ici le début du camp préparatoire de l’équipe en mars.

Le calendrier de la Première ligue canadienne qui célèbre ses cinq ans cette année sera annoncé dans les prochains jours.